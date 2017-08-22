Владимир Мирзоев призвал театры к забастовке из-за "дела Серебренникова"

Sobesednik.ru поговорил о ситуации с Кириллом Серебренниковым с режиссером театра и кино Владимиром Мирзоевым.

Напомним, 22 августа стало известно, что художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников задержан в Санкт-Петербурге, где находился на съемках фильма о Викторе Цое, и доставлен в Москву по делу о хищении 68 млн рублей. Сообщается также, что Серебренников отказался признать вину, а фигуранты «дела "Седьмой студии"», по которому он ранее проходил свидетелем, дали показания против него.

— Может, в театральном сообществе больше знают о том, что происходит?

— Знали бы, если бы все происходящее было связано с театром. Но нет. Вы же понимаете, что это все — дело политическое. То что они пользуются экономическими статьями для расправы с кем-то неугодным — давно известный прием, который успешно был опробован, например, на Ходорковском — тогда просто объявили, что Ходорковский украл всю нефть, теперь объявляют, что Серебренников украл 200 или сколько там миллионов, выделенных на все театры разом.

— Как вы думаете, как это все будет развиваться и чем кончится? Люди, имевшие дела с СК и Генпрокуратурой, говорят, что кончится это для Серебренникова плохо.

— А вот это в большой степени зависит от нас. Понятно, что у наших следственных органов и прокуратуры репутация такая, что проще сказать — никакой. Люди им не верят — ни в законность их действий, ни в чистоту их помыслов. Так что ждать тут нечего. Поэтому все люди театра и все, кто неравнодушен к театру вообще и к «Гоголь-центру» в частности, не должны молчать, а должны протестовать.

— Как? Уж сколько подписывали писем «с требованием» и «в защиту»! И когда обыск был у Серебренникова, и когда экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского за решетку усадили во время следствия. Эффекта — ни-ка-кого.

— Да. Это правда. Но если все театры просто перестанут работать? Отменят все спектакли? Никто не выйдет на сцену в знак солидарности. Подумайте, что будет?

— Театрам надо объявить всеобщую забастовку? Отличная идея, но нереальная. Если Табаков отменит спектакли в МХТ, его просто уволят. Да и актеры не захотят остаться без зарплаты.

— Все так. Уволят. Если он будет один. А если все театры пойдут на такой протест? Полное молчание и отмена спектаклей. Это теперь, кажется, единственный способ спасти не только одного Серебренникова, но и себя и собственное достоинство и свободу.

Письма и даже походы на самый верх с просьбами защитить — бесполезны. Евгений Миронов ходил, просил и убеждал президента Путина, — и мы видим, что без толку. Нельзя бездействовать.

Помните, как Навальному дали реальный срок — и тут же, буквально на следующий день, заменили его условным? Помните почему? Что произошло между этими двумя принципиально разными приговорами? А произошло то, что огромное количество человек вышли к Кремлю — за Навального.