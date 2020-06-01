К заявившему о похищении родных в Чечне юристу Комитета против пыток пришли с обысками

Сегодня утром к юристу правозащитной организации Комитет против пыток Абубакару Янгулбаеву с обысками пришли сотрудники следственных органов. Всю технику у него изъяли. Сам он задержан, сообщают в пресс-службе объединения.

По информации правозащитников, их коллега сейчас находится в отделении полиции по адресу Кисловодское шоссе, 13 в городе Пятигорске Ставропольского края. Что конкретно ему вменяют, до сих пор неизвестно — адвоката, который стоит под дверью отделения, к нему не пускают.

Как ранее писал «Собеседник», несколькими днями ранее г-н Янгулбаев заявил в Следственный комитет о предполагаемом похищении почти 40 его родственников, проживающих в Чечне. Аналогичные сообщения в СМИ поступали параллельно от ряда чеченских блогеров, критикующих политику главы Республики Рамзана Кадырова.

В Комитете против пыток опасаются, что власти Ставропольского края могут под надуманным предлогом отправить Янгулбаева в Чечню, где ему может грозить смертельная опасность.