Кадыров ответил на заявления о похищениях родных неугодных ему блогеров обвинениями в терроризме

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал данные о похищениях родственников оппозиционных ему блогеров «слухами», ответно обвинив своих противников в поддержке терроризма.

«Эти слухи распускают европейские блогеры, которые откровенно поддерживают терроризм. Некоторые даже писали, что за уходящий год у нас без вести пропало порядка 5 тысяч человек, — передает его слова ТАСС. — Те, кто распускают такие слухи, всячески стараются оговорить нас. Мы неоднократно опровергали их утверждения».

Ранее «Собеседник» писал о недавних заявлениях известного оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, сообщившего об исчезновении живущих в Чечне родных. После этого юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев рассказал, что потерял связь с порядка 40 родных, предположив, что это связано с его правозащитной деятельностью. Также среди похищенных родственники блогера Минкаила Мализаева.

Г-н Янгулбаев также обратился с заявлением в Следственный комитет, однако центральном аппарате ведомства ситуацию пока никак не прокомментировали.