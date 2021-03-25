Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 9:49

Критиковавший Кадырова блогер сообщил о похищении 9 родственников и попросил обратиться к Путину

Ему сообщили, что родственников отпустят только тогда, когда он запишет видео с извинениями и перестанет выпускать ролики

Фото: Скриншот с Youtube-канала ABU-SADDAM SHISHANI

Известный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, который сейчас скрывается в Европе, сообщил о том, что сегодня ночью похитили девять его родственников, проживающих в Чеченской республике. 

«Похитили моих родственников по отцовской и материнской линии. (...) Местонахождение похищенных родственников неизвестно. Напомню, ранее всем похищенным родственникам был выдвинут ультиматум, что они должны меня остановить, в противном случае им угрожали кровной местью», – пишет он в своем Telegram-канале. 

По его словам, его двоюродного брата по матери избили при похищении и ему сообщили, что родственников отпустят только тогда, когда он запишет видео с извинениями и перестанет выпускать ролики. 

Тумсо также попросил журналистов обратиться к Владимиру Путину, который сегодня проводит ежегодную пресс-конференцию. 

«Спросите Путина о наших ни в чем неповинных родственниках, которых взяли в заложники в Чечне и прямо сейчас пытают для устрашения критиков Кадырова. Ведь на этой пресс-конференции Путин будет много говорить про закон и права человека, гарантом которых он формально является. Правда это страна, где под этими гарантиями прав и свобод насилуют заключенных, в том числе и швабрами, но все же спросите его и об этом тоже», – заключил он. 

Как ранее писала русская служба BBC, Тумсо Абдурахманов – один из самых популярных чеченских блогеров, который в 2015 году был вынужден уехать в Европу из-за конфликта с родственником Рамзана Кадырова.

Теги: #Чечня, #Путин

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 12 часов назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Общество 28 минут назад

СК проверяет Артемия Лебедева после его поста о том, что «святые были обычными алкашами»

Общество 51 минуту назад

Научное исследование. У привитых вакциной «Спутник V» обнаружили антитела к омикрону

Общество 1 час назад

«Цирк какой-то!» следователи вызвали на допрос журналиста из-за просмотра видео в интернете

Происшествия 1 час назад

Пока глава Бурятии был в Сирии, в регионе ввели режим ЧС. В минус 30 без отопления остались почти 800 домов, детсады закрыли

Общество 2 часа назад

Минприроды назначило главой природоохранной организации человека, пытавшегося продать тигра Амура

Общество 2 часа назад

«Незваный "гость" из Украины»: Поклонская показала видео с неизвестным, проникнувшим на территорию ее дома в Крыму

Происшествия 3 часа назад

Задержана мать малолетних детей, которая задушила их шарфом, а затем выбросила в овраг

Общество 3 часа назад

«Погибнут сотни собак и кошек». В Москве зооприют хотят переселить на мусорный полигон

Общество 3 часа назад

ВОЗ против массовой вакцинации детей, названы сроки появления симптомов омикрон-штамма, главное к 23 декабря

Общество 12 часов назад

Немцев ограждают от RT, депутат перепутал Донбасс с Дубаем, «Новую» не позвали к Путину. Главное к полуночи 22 декабря

Общество 13 часов назад

Губернатор пожаловался, что денег ему едва хватает на ипотеку, а на новое авто – уже нет

Общество 13 часов назад

Суд отправил в СИЗО ректора Казанского университета в связи с делом о заказных убийствах

Политика 14 часов назад

Команда Навального нашла у депутата Госдумы и экс-главы ДНР незадекларированную квартиру в Дубае

Общество 15 часов назад

«Образец российского предпринимателя»: На 89 году жизни скончался меценат Дмитрий Зимин

Общество 15 часов назад

Самый удачный район для проживания в Санкт-Петербурге

Политика 15 часов назад

В сербском медиарегуляторе заявили, что RT мог получить лицензию на вещание незаконно

Общество 16 часов назад

В Госдуме потребовали от Бастрыкина разобраться с росгвардейцами, издевавшимися над спасателем

Общество 17 часов назад

Адвокаты требуют от ФСБ извинений за пьяного полковника, назвавшего их «животными»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика