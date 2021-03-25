Критиковавший Кадырова блогер сообщил о похищении 9 родственников и попросил обратиться к Путину

Известный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, который сейчас скрывается в Европе, сообщил о том, что сегодня ночью похитили девять его родственников, проживающих в Чеченской республике.

«Похитили моих родственников по отцовской и материнской линии. (...) Местонахождение похищенных родственников неизвестно. Напомню, ранее всем похищенным родственникам был выдвинут ультиматум, что они должны меня остановить, в противном случае им угрожали кровной местью», – пишет он в своем Telegram-канале.

По его словам, его двоюродного брата по матери избили при похищении и ему сообщили, что родственников отпустят только тогда, когда он запишет видео с извинениями и перестанет выпускать ролики.

Тумсо также попросил журналистов обратиться к Владимиру Путину, который сегодня проводит ежегодную пресс-конференцию.

«Спросите Путина о наших ни в чем неповинных родственниках, которых взяли в заложники в Чечне и прямо сейчас пытают для устрашения критиков Кадырова. Ведь на этой пресс-конференции Путин будет много говорить про закон и права человека, гарантом которых он формально является. Правда это страна, где под этими гарантиями прав и свобод насилуют заключенных, в том числе и швабрами, но все же спросите его и об этом тоже», – заключил он.

Как ранее писала русская служба BBC, Тумсо Абдурахманов – один из самых популярных чеченских блогеров, который в 2015 году был вынужден уехать в Европу из-за конфликта с родственником Рамзана Кадырова.