23-летнюю дочь Кадырова наградили за защиту прав человека

23-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова удостоена медали «За защиту прав человека». Рекомендация о награждении исходила от общественной комиссии при аппарате Уполномоченного по правам человека в республике, передает телеканал «Грозный».

Напомним, что Айшат Кадырова с октября 2021 года является министром культуры региона. Присвоение ей медали за защиту прав человека было обосновано развитием отношений между гражданским обществом и властью, а также за популяризацией наследия чеченского народа.

Как пишет телеграм-канал «ЧТД», за последние два дня пять блогеров, критикующих Рамзана Кадырова, сообщали о похищении своих родственников. Блогер Минкаил Мализаев сообщал, что неизвестные присылали ему фото его похищенных матери и жены в обнажённом виде.