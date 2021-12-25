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40% финтнес-клубов закрылись, голодовка Штейн и Алёхиной, гаишник с гранатой в Питере. Главное к 26 декабря

Питерский гаишник примотал гранату к руке, фитнес-клубы стали жертвой пандемии, Штейн и Алёхина голодают. Главное к утру воскресенья

Фото: Личный архив Марии Алехиной

Мария Алёхина (слева) и Людмила Штейн (справа)

За 2021 год в России закрылись порядка 15-20% фитнес-клубов, как и годом ранее. Всего за два года закрылись около 40% спортзалов, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на Ассоциацию операторов фитнес-индустрии. Если в 2020 году закрывались в основном мелкие представители этой сферы, то в 2021 — средние фитнес-клубы и даже несколько крупных. Причины следующие: ограничения из-за пандемии, долги по кредитам, за аренду и перед партнерами, а также сложности при получении господдержки.

Сотрудник «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев сообщил, что «кадыровцы похитили» порядка 40 его родственников в Чечне. Он подозревает, что это делают из-за подозрений о его причастности к оппозиционному Telegram-каналу. По его словам, речь идет примерно о 37 похищенных, часть из которых уже отпустили. «Юристы общались напрямую с этими людьми, эти люди им ответили, чтобы о них не писали нигде, ни в какие инстанции», — поясняет он «Медиазоне»*, уточняя при этом, что жалобу в Следственный комитет все же написал.

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД остановили авто, водитель которого выхватил гранату и выдернул чеку. Один из сотрудников полиции успел выхватить её, зажав рукой. Его коллеги вызвали взрывотехников, а пока те ехали, гранату примотали скотчем к руке полицейского — в таком положении он и ждал специалистов, пишет «Фонтанка». Оказалось, что это был муляж гранаты.

Во Франции абсолютный антирекорд по заболеваемости за все время: за сутки ковид обнаружили у 104 611 человек. Это уже третий антирекорд за три дня. Порядка 16 тысяч больных ковидом помещены в больницы, более 3,2 тысячи — в реанимацию.

Помещенные в спецприемник в подмосковном Сахарово по административному делу по статье о пропаганде фашистской символики из-за шуточного фото 2015 года мундеп Люся Штейн и участница Pussy Riot Мария Алёхина объявили голодовку. Состоящие в отношениях девушки рассказали «Медузе»**, что их искусственно изолируют друг от друга: разместили в разные камеры, запрещают прогулки в одно время и угрожают новой статьей за попытки вести переписку. Они настаивают, что попытки разделить их незаконны и безосновательны.

Минобороны РФ отчиталось о возвращении с границы Украины 10 тысяч военнослужащих, участвовавших там в учениях. Как сообщили в ведомстве «Интерфаксу», они проводили «занятия в полевых условиях» в рядке приграничных регионов.

Во Владивостоке большая трещина появилась посредине Рудневского моста, пишет издание vl.ru. Эксперты объясняют, что разошлись швы моста — это вызвано аномально холодной погодой. Власти города заявили, что прекращать движение по мосту не нужно, а угрозы целостности конструкции нет, хотя, как отмечают журналисты, когда такая же трещина образовалась на этом же мосту 10 лет назад, движение перекрывали.

Фото: newsvl.ru

*«Медиазона» объявлена в России «иностранным агентом».

**«Медуза» объявлена в России «иностранным агентом».

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