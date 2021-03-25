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Похоже на последнее китайское предупреждение: Кто стучит на Pussy Riot?

Адвокат арестованной за фотожабу в фуражке СС депутата Люсю Штейн назвала имя доносчика

Мария Алехина и Людмила Штейн
Фото: Личный архив Марии Алехиной

Хулиганки Алехина и Штейн в очередной раз сели на 15 суток

Муниципального депутата Басманного района Люсю Штейн и ее подругу участницу Pussy Riot Марию Алехину арестовали на 14 и 15 суток. Штейн задержали на выходе из дома накануне, 16 декабря. Спустя несколько часов при таких же обстоятельствах задержали Алехину. Обе сидят в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово».

Алехину обвинили в пропаганде нацисткой символики из-за фотографии, которую активистка опубликовала в инстаграме в 2015 году. На снимке Александр Лукашенко с индийской свастикой. На Штейн составили протокол из-за коллажа ее портрета в фуражке СС, который она опубликовала в 2018 году.

Адвокат Мария Эйсмонт
Фото: Личный архив Марии Эйсмонт
Адвокат Мария Эйсмонт считает арест своей подзащитной безумием

Мария Эйсмонт: «Последнее китайское предупреждение»

– Публикация, за которую Люсю Штейн арестовали на две недели, – это коллаж, фотожаба, – рассказывает «Собеседнику» Мария Эйсмонт, адвокат Людмилы Штейн. – Какие-то неизвестные недоброжелатели в 2018 году пририсовали в фотошопе к фотографии Люси фуражку с черепом СС и написали «Люся Штейн – депутат фашист». Когда Людмила увидела этот коллаж, она, естественно, была огорчена.

– Но зачем она опубликовала его?

Свидетельские показания: «фотожаба» и оригинал Люси Штейн
Фото: Личный архив Людмилы Штейн
Свидетельские показания на Люсю Штейн: «фотожаба» и оригинал

– Она говорит, что хотела выразить свое огорчение и возмущение, пожаловаться, если хотите. И вот она перепостила эту фотожабу у себя, на странице сопроводив ее цитатой песни певицы Монеточки «Мама, я не зигую». Очевидно, что в этом нет пропаганды или оправдания нацистской идеологии… Это безумие не только с юридической точки зрения, но и с человеческой, потому что человек с фамилией Штейн, обвиняемый в пропаганде нацизма – это бред.

– Почему арестовали за коллаж 2018 года?

– От большого неравнодушия к Людмиле Петровне оперативники центра «Э» так усиленно просматривают ее социальные сети, что не могут остановиться и листают на три года назад. Важно, что в марте 2020 года у статьи 20.3 появилось примечание, согласно которому сама по себе нацистская символика если она не сопровождается оправданием и пропагандой, а наоборот, публикуется с негативным к ней отношением, не образует состава правонарушения. И судебная практика пошла по такому пути. Но не в нашем случае, к сожалению.

﻿﻿﻿﻿– Кто сдал вашу подзащитную?

Донос на Люсю Штейн
Донос на Люсю Штейн

– Формально ее «правонарушение» выявили оперативники центра «Э». Но в материалах дела есть Акт исследования (своего рода экспертиза) некоего эксперта Данилы Михеева, возглавляющего «Центр содействия развития гуманитарных экспертиз», так вот простым поиском в интернете указанный гражданин находится как автор множества доносов на самых разных блогеров и активистов, находится и его интервью журналистам в которых он рассказывает, как помогал выявлять оппозиционно настроенных учащихся. 

– Летом полиция неоднократно задерживала участников Pussy Riot, оппозиционеры не раз получали до 15 суток ареста. Участницам скандальной группы могли припомнить их «прошлое»?

Доклад на Люсю Штейн
Фото: Личный архив Людмилы Штейн
Рапорт на Люсю Штейн

– Несколько человек, связанных в сознании правоохранителей с Pussy Riot, в один и тот же день у подъездов своих домов в разных районах Москвы вдруг одновременно встречают полицейских и оказываются в спецприемнике на одинаковое максимальное количество суток за якобы «невыполнение законных требований». Вероятность совпадения тут близится к нулю. Тогда многие уехали, но Люся и Маша говорили, что не планируют покидать Россию. То, что происходит сейчас, очень похоже на выдавливание их из страны. Такое последнее китайское предупреждение.

– Где они сейчас и нуждаются ли в чем-то? 

– Они в спецприемнике в центре «Сахарово», это в 70 км от Москвы. У девушек приличная группа поддержки. Так что не думаю, что они в чем-то нуждаются, кроме свободы, которой они с моей точки зрения абсолютно незаконно лишены.

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