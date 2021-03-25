Похоже на последнее китайское предупреждение: Кто стучит на Pussy Riot?

– Она говорит, что хотела выразить свое огорчение и возмущение, пожаловаться, если хотите. И вот она перепостила эту фотожабу у себя, на странице сопроводив ее цитатой песни певицы Монеточки «Мама, я не зигую». Очевидно, что в этом нет пропаганды или оправдания нацистской идеологии… Это безумие не только с юридической точки зрения, но и с человеческой, потому что человек с фамилией Штейн, обвиняемый в пропаганде нацизма – это бред.

– Почему арестовали за коллаж 2018 года?

– От большого неравнодушия к Людмиле Петровне оперативники центра «Э» так усиленно просматривают ее социальные сети, что не могут остановиться и листают на три года назад. Важно, что в марте 2020 года у статьи 20.3 появилось примечание, согласно которому сама по себе нацистская символика если она не сопровождается оправданием и пропагандой, а наоборот, публикуется с негативным к ней отношением, не образует состава правонарушения. И судебная практика пошла по такому пути. Но не в нашем случае, к сожалению.

﻿﻿﻿﻿– Кто сдал вашу подзащитную?