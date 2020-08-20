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Истязавших детей воспитателей накажут условно, а учительницу, заставившую девочку ходить босиком, – дисциплинарно

За системное избиение десятка детсадовцев педагогам дали условные сроки. Учительница, заставлявшая детей, ходить босиком, отделается административкой

Фото: Global Look Press

В Барнауле суд вынес решение по делу четырех воспитателей и экс-директора частного детского сада «Хеппи беби», которые, по данным следствия, избивали воспитанников руками и различными предметами и запирали их в темной комнате. Всего жертвами педагогов стали 14 детей от двух до шести лет. Суд дал им от трех до шести лет условного срока, а также на 3 года запретил заниматься педагогической деятельностью, говорится в сообщении СУ СКР по Алтайскому краю.

«С июня 2017 по апрель 2018 года осужденные педагоги, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками частного детского учреждения, неоднократно причиняли им физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. Кроме того, малолетних детей в воспитательных целях помещали по одному в темное помещение детского сада», — поясняют в ведомстве.

Другой случай наказания педагога произошел в городе Ачинск Красноярского края. Как ранее писал «Собеседник», там учительница заставила четвероклассницу ходить по школе босиком из-за того, что та забыла сменку. Эту информацию в ходе проверки подтвердила местная прокуратура, добавляя, что подобные явления носили систематический характер:

«Если обучающиеся забывали дома сменную обувь, она требовала от них находиться в классе без обуви. В очередной раз ученица четвертого класса, которая забыла дома сменную обувь по настоянию учителя длительное время передвигалась и находилась в школе босиком».

Краевая прокуратура сообщает, что в результате разбирательства директору школы было направлено прокурорское представление о привлечении учительницы к дисциплинарной ответственности, а на учительницу возбуждено административное дело по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ о нарушении права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций.

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