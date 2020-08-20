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В Красноярском крае четвероклассницу заставили ходить по школе босиком. Она забыла сменку

Учительница решила, что если девочка пришла без сменки — её стоит заставить ходить без обуви целый день. Теперь учительницей займутся прокуроры

Фото: depositphotos/oksun70

Красноярская прокуратура сообщила о начале проверки информации об инциденте, произошедшем в городе Ачинск. По информации СМИ, на которую ссылается ведомство, учительница заставила ходить ребенка по школе босиком.

Как поясняют в пресс-службе прокуратуры края, ребенок забыл дома сменку и педагог решила таким образом проучить девочку: 

«Предварительно установлено, что ученица четвертого класса школы № 8 в г. Ачинске пришла в школу без сменной обуви, по требованию учительницы она находилась на занятиях без обуви, а также ходила по школе босиком», — говорится в сообщении ведомства.

Надзорное ведомство обещает установить, не является ли поведение учительницы нарушением прав ребенка и насколько такие практики соответствуют её должности.

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