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Помочившийся на портрет ветерана подросток получил 4 года колонии за реабилитацию нацизма

Пьяный юноша шел по бульвару, помочился на портрет со стенда и выложил фото. Ему дали 4 года колонии по статье о реабилитации нацизма

Фото: depositphotos

Московский городской суд признал 19-летнего Матвея Юферова виновным в реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ) и приговорил его к четырем годам колонии общего режима, сообщает «Медиазона»* со ссылкой на московскую прокуратуру. 

Максимальный срок заключения по статье составляет пять лет. Также в течение пяти лет подросток не сможет размещать материалы в интернете.

Юноша был задержан после того как 25 ноября, находясь в нетрезвом состоянии, справил малую нужду на портрет ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова, расположенный на стенде в Измайловском бульваре, заснял это на камеру телефона и опубликовал фото в Сети. После того как сын ветерана обратился в правоохранительные органы, Юферов извинился и заявил о раскаянии за свой поступок.

*«Медиазона» объявлена в России «иностранным агентом».

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