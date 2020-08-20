Преподаватель решил попытаться прожить на одну зарплату. Спустя сутки на него завели уголовное дело

Педагог Суджанского сельскохозяйственного техникума в Курской области Александр Мамкин, неоднократно критиковавший низкие зарплаты учителей, реши провести социальный эксперимент — прожить месяц только на одну свою зарплату в 14 600 рублей, которую получает в статусе кандидата наук за семь уроков в день полную рабочую неделю. На следующий день после того, как он объявил об этом, МВД возбудило на преподавателя уголовное дело об экстремизме, пишет «Альянс учителей». Это подтверждает и сам Мамкин в своих соцсетях.

Как сообщает профсоюзное движение, эксперимент Мамкина начался 23 ноября этого года. Спустя сутки центр «Э» МВД по противодействию экстремизму возбудил на него уголовное дело из-за поста в социальной сети «ВКонтакте», опубликованного 9 февраля 2020 года, в котором преподаватель писал об уничтожении кладбища ветеранов и строительстве на его месте песчаного карьера.

Мамкин сравнил тех, кто стоит за этим, с фашистами. К записи была прикреплена фотография с изображением свастики — в России этот символ признан экстремистской символикой.

«Все, кто читает мои статьи, знает, что я являюсь принципиальным борцом с фашизмом и нацизмом. Я написал об этом десятки статей. Для меня самое страшное в нацизме то, что людей расчеловечивали. Их заставляли жить в невыносимых условиях, закрывать глаза на страдания других и превращали в норму антигуманизм», — объясняет свое отношение к фашизму Мамкин.