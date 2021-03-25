Путин сравнивает все с Америкой и не хочет штрафовать антипрививочников: новости к полуночи 23 декабря
Дайджест новостей к окончанию четверга
На прошедшей сегодня пресс-конференции Владимир Путин отказался давать гарантии, что Россия не применит военную силу против какого-либо государства, включая Украину. «Как американцы бы отнеслись, если бы взяли на границе с Канадой или Мексикой и поставили ракеты? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас?», — прокомментировал президент текущую политическую ситуацию.
Рассказывая об инфляции, Путин тоже обратился к опыту США:
«Инфляция в США в три раза превысила целевой показатель, а в России — в два».
Также президент заверил, что у Кремля нет никаких планов по ужесточению законодательства о вакцинации, а также анонсирован новую программу по расселению аварийного жилья. Всего за время конференции было задано более 50 вопросов. Длительность встречи Путина с журналистами составила почти четыре часа.
- Путин не узнал Ксению Собчак и назвал её девочкой. Телеведущая спросила президента про пытки
- Третий лишний. Путин и Шойгу не возьмут Мишустина в тайгу
- Путину мало 146 млн населения. Демограф опасается, как бы не стало меньше 140
- Путин заявил, что «Дед Мороз выполняет желания только хороших девочек и мальчиков»
- Потом удивляются, почему вакцина не вызывает доверия: обеззараживание журналистов «серебром» на пресс-конференции Путина вызвало негодование у экспретов
В Москве задержаны активисты «Левого блока» Руслан Абасов и Лев Скорякин, о чем сообщает «ОВД-Инфо» (признано Минюстом иностранным агентом). Известно, что 20 декабря они растянули рядом с Управлением ФСБ в Южном округе Москвы баннер с надписью «С днем ЧКиста».
Фармгигант Merk бесплатно передал восьми индийским компаниям формулу антивирусного препарата молнупиравир, используемого для лечения ковида. Единственным условием стало то, что компании обязаны будут поставлять препарат лишь в развивающиеся страны, а его стоимость в итоге снизится с 712 до 20 долларов.
Коротко о других новостях:
- В московском Госуниверситете управления студенты коллективно обратились в ФСБ с жалобой на сокурсника, угрожавшего скулшутингом в вузе
- Билеты на оба концерта певицы Земфиры в Москве были распроданы за шесть часов
- ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию подростков из-за отсутствия равенства в распределении вакцин в мире
- За последний месяц в полицию Крыма поступило более 40 заявлений об убийствах бродячих собак