Путин сравнивает все с Америкой и не хочет штрафовать антипрививочников: новости к полуночи 23 декабря

На прошедшей сегодня пресс-конференции Владимир Путин отказался давать гарантии, что Россия не применит военную силу против какого-либо государства, включая Украину. «Как американцы бы отнеслись, если бы взяли на границе с Канадой или Мексикой и поставили ракеты? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас?», — прокомментировал президент текущую политическую ситуацию.

Рассказывая об инфляции, Путин тоже обратился к опыту США:

«Инфляция в США в три раза превысила целевой показатель, а в России — в два».

Также президент заверил, что у Кремля нет никаких планов по ужесточению законодательства о вакцинации, а также анонсирован новую программу по расселению аварийного жилья. Всего за время конференции было задано более 50 вопросов. Длительность встречи Путина с журналистами составила почти четыре часа.

В Москве задержаны активисты «Левого блока» Руслан Абасов и Лев Скорякин, о чем сообщает «ОВД-Инфо» (признано Минюстом иностранным агентом). Известно, что 20 декабря они растянули рядом с Управлением ФСБ в Южном округе Москвы баннер с надписью «С днем ЧКиста».

Фармгигант Merk бесплатно передал восьми индийским компаниям формулу антивирусного препарата молнупиравир, используемого для лечения ковида. Единственным условием стало то, что компании обязаны будут поставлять препарат лишь в развивающиеся страны, а его стоимость в итоге снизится с 712 до 20 долларов.

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