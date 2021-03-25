Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 0:08

Путин сравнивает все с Америкой и не хочет штрафовать антипрививочников: новости к полуночи 23 декабря

Дайджест новостей к окончанию четверга

Фото: Global Look Press

На прошедшей сегодня пресс-конференции Владимир Путин отказался давать гарантии, что Россия не применит военную силу против какого-либо государства, включая Украину. «Как американцы бы отнеслись, если бы взяли на границе с Канадой или Мексикой и поставили ракеты? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас?», — прокомментировал президент текущую политическую ситуацию.

Рассказывая об инфляции, Путин тоже обратился к опыту США:

«Инфляция в США в три раза превысила целевой показатель, а в России — в два».

Также президент заверил, что у Кремля нет никаких планов по ужесточению законодательства о вакцинации, а также анонсирован новую программу по расселению аварийного жилья. Всего за время конференции было задано более 50 вопросов. Длительность встречи Путина с журналистами составила почти четыре часа. 

В Москве задержаны активисты «Левого блока» Руслан Абасов и Лев Скорякин, о чем сообщает «ОВД-Инфо» (признано Минюстом иностранным агентом). Известно, что 20 декабря они растянули рядом с Управлением ФСБ в Южном округе Москвы баннер с надписью «С днем ЧКиста». 

Фармгигант Merk бесплатно передал восьми индийским компаниям формулу антивирусного препарата молнупиравир, используемого для лечения ковида. Единственным условием стало то, что компании обязаны будут поставлять препарат лишь в развивающиеся страны, а его стоимость в итоге снизится с 712 до 20 долларов.

Коротко о других новостях: 

  • В московском Госуниверситете управления студенты коллективно обратились в ФСБ с жалобой на сокурсника, угрожавшего скулшутингом в вузе
  • Билеты на оба концерта певицы Земфиры в Москве были распроданы за шесть часов
  • ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию подростков из-за отсутствия равенства в распределении вакцин в мире
  • За последний месяц в полицию Крыма поступило более 40 заявлений об убийствах бродячих собак

Также читайте сегодня на сайте «Собеседника»:

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Общество 4 часа назад

Беглов крадёт у петербуржцев Рождество: неизвестные украшают город портретами губернатора в образе Гринча

Общество 5 часов назад

Первокурсники московского вуза передали в ФСБ скриншоты студента, восхищавшегося терактом в Перми

Общество 6 часов назад

В Gulagu.net напомнили Путину о пытках в «Крестах», которые он упомянул на пресс-конференции

Общество 7 часов назад

«Очередное забалтывание проблемы»: в сети ответили на слова Путина про пытки в тюрьмах

Политика 7 часов назад

«Путин, для одних Россия – это Родина, а для других – ларёк на три еврея»: в сети не оценили анекдот от президента

Политика 8 часов назад

В Красноярском крае потратят 3,1 млн на анализ публикаций СМИ и Штаба Навального*

Общество 8 часов назад

Роскосмос потратит на праздничные сувениры 29 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем год назад

Общество 9 часов назад

Путин не узнал Ксению Собчак и назвал её девочкой. Телеведущая спросила президента про пытки

Политика 10 часов назад

«Нам известно, что следствие не ведется»: Муратов об обещаниях Путина искать заказчиков убийства Политковской

Общество 10 часов назад

На пресс-конференции с Путиным так и не дали слова иноагентам, несмотря на обещания Пескова

Политика 10 часов назад

Третий лишний. Путин и Шойгу не возьмут Мишустина в тайгу

Общество 11 часов назад

Путину мало 146 млн населения. Демограф опасается, как бы не стало меньше 140

Общество 11 часов назад

Артемию Лебедеву за пост о мощах — дать медаль! Андрей Кураев объяснил «Собеседнику» все насчёт «трупиков» в мавзолеях

Общество 11 часов назад

Путин заявил, что «Дед Мороз выполняет желания только хороших девочек и мальчиков»

Общество 11 часов назад

Китай удвоил усилия по борьбе с COVID-19: изолирован город с 13-миллионным населением

Общество 12 часов назад

«Это проблема не только России», – Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в российских тюрьмах

Общество 12 часов назад

Лебедев ответил на обвинения: «Дорогой Следственный комитет! Засунь мощи себе в жопу»

Дмитрий Быков 12 часов назад

«В 1950 году я собрал телевизор». Что Зимин рассказывал Быкову о детстве, Навальном и Илоне Маске

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика