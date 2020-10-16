Фильм «Чемпион мира»: правильный Карпов против предателя и подлеца Корчного

На новогодних каникулах (точнее, уже с 30 декабря) любителей российского кино порадуют фильмом «Чемпион мира» - прекрасно сделанной драмой вокруг матча за звание чемпиона мира по шахматам 1978 года между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, с замечательным сценарием и блестящей актёрской игрой. По этим показателям фильм имеет все шансы собрать кассу, но к создателям есть вопросы в связи с тем, как они представили двух главных героев — Карпова (Иван Янковский) и Корчного (Константин Хабенский).

Фильм «Чемпион мира» - от создателей «Движения вверх» и «Т-34», как говорится в анонсах. И, кажется, пропаганды тут стало больше - во всяком случае чем в «Движении вверх». Корчной представлен как абсолютно отрицательный герой, а Карпов (который был консультантом фильма) — как абсолютно положительный. Корчной — бузотёр в СССР и редкостный пакостник во время матча, приводящий на первые зрительские ряды не только сектантов, подозреваемых в терроризме (действительно был большой скандал), но и безумного мага. Вся эта лютая свита «отключает» советского чемпиона.

«Требую удаления электродов из головы Карпова», - психует при этом Корчной, притащивший в зал ещё и счётчик Гейгера, подозревая, что против него ведут войну советские физики и даже космонавты.

Вертолёты над домом правильного Анатолия запускал, конечно, не сам его соперник, но злобные западные спецслужбы, которые по политическим причинам подыгрывали таким образом эмигранту, не давая честному советскому гроссмейстеру спать. И далеко не только таким образом: не будем сыпать спойлерами, учитывая, что фильм всё-таки игровой.

Корчного, наверное, нельзя назвать исключительно жертвой обстоятельств, закрутившихся вокруг него в 1970-е. СССР он покинул не по политическим причинам, а из-за того, что считал, что ему не давали играть, топили, делали ставку на других. И странностей с манией преследования у него хватало.

Однако и советская система была, мягко говоря, не без косяков. Достаточно сказать, что после побега Виктора его жену и сына советские власти не выпускали из страны, держа фактически в заложниках. Во время матча против Корчного в зал сажали психотерапевта Владимира Зухаря, но в фильме всё подаётся в лучшем случае как робкий ответ на полный беспредел с чёрной магией от перебежчика и Запада. Центральная мысль - «чтобы выиграть, Корчному нужно ненавидеть».

Советские флаги под патетическую музыку, Гагарин, куранты, играющие в шахматы сталевары и оленеводы, чабаны и полярники не оставляют сомнений, что «Чемпиона мира» создавали по лекалам, когда зрителю надо обозначить, где добро, а где зло, не оставив альтернативы. В такой праведной обстановке серп и молот не мог не победить Воланда, и сделал он это под песню Аллы Пугачёвой «Арлекино».

Хорошо хоть советский спортивный министр (Владимир Вдовиченков) представлен не как эталон добра и света, а как всё-таки идеологическая функция, которой не сносить головы, если перебежчик выиграет у правильного советского чемпиона. При этом — ещё раз — фильм смотреть нужно, по драматургии он прекрасный, держит до последнего, а, помимо советского контекста, в нём есть трогательная линия с умирающим отцом Карпова, с женой, напряжённые отношения с тем же министром...

Но вот ожидать от создателей «Чемпиона мира» продолжения, в котором Каспаров разносит Карпова в 1985 году, очевидно, не стоит. Ведь тогда победил «неправильный», как оказалось впоследствии, гроссмейстер, чей плохой сайт в 2014 году был заблокирован Роскомнадзором.

Усиление пропаганды в «Чемпионе мира» может быть ответом на идущий в Москве британский мюзикл «Шахматы». Тема та же: игра в шахматы как часть большой политической игры. Фамилий в мюзикле не называется, но считается, что прообразами героев стали, с одной стороны, Бобби Фишер, с другой — Спасский, Карпов и Корчной. Там советская система представлена довольно нелепой и кондовой.