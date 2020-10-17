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"Шахматы": стоит ли идти на разрекламированный мюзикл в Москве и о чём там поют

Культура и ТВ
09:39, 17 октября 2020

"Шахматы": стоит ли идти на разрекламированный мюзикл в Москве и о чём там поют
Фото: chessmusical.ru
Фото: chessmusical.ru

На этот раз в центре событий – не любовь, а геополитика. Игра в широком смысле – как схватка личностей и систем под музыку группы ABBA.

Карпов, Спасский и Фишер

Британский мюзикл Chess, созданный ещё в 1986 году, вышел в России только сейчас и совпал с очередным противостоянием с Западом. В своё время создателей вдохновила большая игра Советского Союза и США, отражавшаяся на матчах за звание чемпиона мира по шахматам. «Правильные» советские чемпионы; перебежчики на Запад; и как изюминка шахматного мира – американский гений, шоумен и скандалист.

Эти три образа (в которых угадываются Анатолий Карпов, Борис Спасский и Бобби Фишер) и легли в основу мюзикла «Шахматы».

Есть здесь и яркие женские образы, они тоже отчасти связаны с политикой – в частности, с событиями 1956 года в Будапеште, куда вошли советские танки.

Музыкально шоу выстроено довольно мощно. Оркестр, занимающий третий (верхний) ярус на сцене, не даёт забыть о том, что спектакль проходит с живым звуком (хотя, разумеется, все подобные шоу идут без музыкальной фонограммы). Драматургией занимался худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев. Это не первый его мюзикл, но, по признанию самого режиссёра, он был удивлён приглашением именно потому, что привык к тому, что зовут на сугубо развлекательные «лёгкие» проекты.

Нельзя сказать, что «Шахматы» – тяжёлый мюзикл. Просто сам жанр слишком прост, и почему-то кажется, что тот же Писарев с не меньшей радостью создал бы традиционный драматический спектакль. «Шахматы» сюжетно сложнее и радикально отличаются от прямолинейных «Ромео и Джульетты», не говоря уж о «Кошках», где сюжета как такового попросту нет, а есть парад образов.

Российская публика требует больше драмы, и на нашей сцене постановочным идеалом была, пожалуй, «Анна Каренина».

Не забываем и ещё один хит от ABBA – мюзикл Mamma Mia, ставший в России одним из самых успешных (любопытно, что в мире он появился лет через 15 после «Шахмат», а в нашей стране наоборот – лет за 15 до).

Тематически «Шахматы» – во многом о политике. Спеть о политике в рамках музыкального театра не так-то просто. Можно это сделать идеологическими маршами, но группа ABBA, которая написала музыку в 1980-х, к этому не прибегала даже в номерах, исполняемых от имени советской делегации. Автору русскоязычных версий песен Алексею Иващенко пришлось изрядно потрудиться. Выразить в песне любовь, страсть, отчаяние всё-таки проще, чем спектр эмоций, связанных с многоуровневыми интригами и при этом не самой банальной музыкальной основой.

Тем не менее, с учётом сложности задач, можно сказать, что российская команда «Шахмат», как и британская в 1980-х, со всем справилась. Идти на это шоу лучше тем, кто хоть немного интересуется новостной повесткой. А вот публике, привыкшей к мелодраме и исключительно сериальным страстям, возможно, придётся разочароваться. Не мыльная это опера.

Как всё начиналось

История появления «Шахмат» в Москве интригует не меньше, чем история противостояния двух систем за шахматной доской. Создатели мюзикла во главе с автором идеи и либретто сэром Тимом Райсом пытались прощупать почву для постановки ещё в Советском Союзе.

На роль брошенной жены советского перебежчика примерялась даже Алла Пугачёва. Но шансов на появление «Шахмат» внутри железного занавеса, конечно, не было.

Да и сейчас, в эдаких полусоветских идеологических условиях, русская версия Chess вызывает ощущение того, что мы смотрим что-то на грани «запрещёнки»: от «осадочка» от событий в Будапеште до того, как советские идеологи борются с чемпионами-перебежчиками на Запад, используя порой давление и шантаж. Например, экс-министр культуры Мединский, запретивший в своё время британскую комедию «Смерть Сталина», вряд ли будет доволен появлению такого сюжета в Москве, да ещё и в столь разрекламированном жанре.

кстати

Почему мюзиклы столь мощно рекламируются? Нет ли здесь подвоха и как это сказывается на цене на билеты? За ответом Sobesednik.ru обратился к экспертам.

Владимир Тартаковский, директор театра «Московская оперетта»:

– Дело в том, что мюзиклы играются в ежедневном режиме. Мы, например, играем две недели подряд. В этом случае рекламная кампания окупается результатом. Репертуарный театр так не может делать, потому что спектакль там идёт два-три раза в месяц. Чтобы реклама дала какой-то эффект, нужно так рекламировать каждый спектакль, но это не окупится.

– Какой процент от бюджета мюзикла составляет реклама?

– Мировая практика – примерно 10% от бюджета. Но всё зависит от того, какая концепция. Есть имиджевая составляющая – повесить в городе биллборды. Но сейчас реклама уходит в соцсети, там она эффективнее и дешевле. В городе вывешивают, что называется, «для понтов».

Евгений Сафронов, главный редактор информационного агентства InterMedia:

– Широкая рекламная кампания – единственный способ существования мюзикла. Если мюзикл не собирает сотен тысяч людей на протяжении короткого времени, он прогорает. Вопрос не в том, что информационный удар увеличивает цену на билеты, а в том, что он стимулирует продажи. Мюзиклы – это всегда дорого: большие залы в центре, роскошные декорации, лучшие исполнители. Смена декораций, простой артистов – нелепая потеря денег, поэтому мюзиклы показывают подряд в течение минимум двух недель, а успешные мюзиклы показываются десятилетиями подряд. Для того, чтобы обеспечить поток зрителей, и нужна мощная реклама.

 

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото: chessmusical.ru

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