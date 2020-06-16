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Земфира продала все билеты на свои концерты за 6 часов

Поклонники быстро раскупили билеты на первые сольные выступления певицы за пять лет

Фото: GlobalLookPress

24 и 26 февраля у Земфиры при полном аншлаге пройдут два сольных концерта в московском клубе Music Media Dome. На своей официальной странице в «ВКонтакте» певица объявила, что билеты на оба концерта проданы за 6 часов.

Такой ажиотаж в том числе объясняется большой паузой — Земфира редко балует поклонников сольными выступлениями. Последний концерт «Маленький человек. Live» состоялся в «Олимпийском» в Москве в декабре 2016 года. Также редкими событиями стали пластинки певицы. В феврале 2021 года вышел первый альбом за 8 лет молчания под названием «Бордерлайн». В него вошло 12 треков, которые за несколько дней стали хитами на сервисе «Яндексмузыка».«Яндекс.Афиша» продавала билеты на февральские концерты от 4 тыс. до 35 тыс.

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