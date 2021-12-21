Левада-центр*: 42% россиян не принимали участия в переписи населения. В Росстате, заявлявшем о 99% охвате, объяснились

Росстат не так давно заявлял, что в переписи населения, которая прошла в России с 15 октября по 14 ноября приняли участие 99% населения. Но сегодня «Левада-центр»* выдал результаты опроса, которые позволяют усомниться в выводах Росстата.

В надомном интервью с сотрудниками центра приняли участие 1603 человека старше 18 лет из 137 населённых пунктов в 50 субъектах.

46% сказали, что лично приняли участие в прошедшей переписи. Ещё 11% заявили, что приняли участи не лично, их переписали другие члены семьи. В Москве в переписи не участвовали 73% жителей.

в большинстве случаев голосование было надомным (63%), вдвое меньше проголосовали на сайте Госуслуг (29%). Основной причиной неучастия в половине случаев называют пункт «ко мне не приходил переписчик»