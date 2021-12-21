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Вчера, в 22:05

Левада-центр*: 42% россиян не принимали участия в переписи населения. В Росстате, заявлявшем о 99% охвате, объяснились

Государственное статистическое ведомство призвало не доверять данным организации-иноагента, которая не опрашивала заключённых, военных и мигрантов

Фото: стоп-кадр YouTube «TVSmeshariki»

Росстат не так давно заявлял, что в переписи населения, которая прошла в России с 15 октября по 14 ноября приняли участие 99% населения. Но сегодня «Левада-центр»* выдал результаты опроса, которые позволяют усомниться в выводах Росстата.

В надомном интервью с сотрудниками центра приняли участие 1603 человека старше 18 лет из 137 населённых пунктов в 50 субъектах.

46% сказали, что лично приняли участие в прошедшей переписи. Ещё 11% заявили, что приняли участи не лично, их переписали другие члены семьи. В Москве в переписи не участвовали 73% жителей.

в большинстве случаев голосование было надомным (63%), вдвое меньше проголосовали на сайте Госуслуг (29%). Основной причиной неучастия в половине случаев называют пункт «ко мне не приходил переписчик»

В пресс-службе Росстата телеканалу RTVi заявили, что метод опроса «Левада-центра»* не отражает действительных данных. В том числе потому, что в нем не участвовали заключенные, военные и мигранты. А члены семьи могли рассказать от других своих родственниках.

Заместитель директора Института демографии им. А.Г. Вишневского Сергей Захаров и научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ. Елена Чурилова пояснили, что в текущей переписи активно использовались данные из открытых источников: 

«Следует также иметь в виду, что информация о людях и домохозяйствах может быть получена не только в результате сплошного опроса, но и взята из административных источников информации – домовых книг, паспортных столов и из регистров лиц, зарегистрированных на портале госуслуг. Использование альтернативных источников получения информации открыто не афишировалось, но в ходе последней переписи населения активно использовалось, в особенности в Москве. Личное участие в переписи населения является, несомненно, предпочтительным вариантом».

Если данные о том, что 42% россиян не участвовали в переписи близки к реальности, то этот уровень – беспрецедентный. Таких показателей не было ни в 2002, ни в 2010 году. «По всей видимости, изначальный сделанный акцент на Интернет-переписи отражал излишне оптимистичные ожидания организаторов», – заключают эксперты.

Ранее «Собеседник» писал о том, как в Петербурге студентов-гуманитариев, в том числе не имеющих отношения к социологической специальности, обязали проходить практику в качестве переписчиков.

Тогда редакция пыталась связаться для экспертного комментария с исследовательницей РАНХиГС Анной Ипатовой, которая, по нашим наводкам, занимается проблемой фальсификаций в опросных интервью. Мы хотели узнать, как такой добровольно-принудительный формат может повлиять на чистоту сбора данных, но Анна Алексеевна отказалась от общения с нами: «Добрый день. Я не готова давать такой комментарий».

* «Левада-центр» внесён в реестр иностранных агентов

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