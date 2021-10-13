Переписчики поневоле: Студентов-гуманитариев за нищенскую зарплату отправляют проводить перепись населения в Питере

Студенческое сообщество Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) возмущено тем, что их решили использовать в качестве переписчиков на Всероссийской переписи населения. Напомним, отложенная с 2020 года перепись стартует завтра и продлится до 14 ноября.

В вузе решили использовать труд студентов третьего курса по направлениям «Науки об обществе» и «Гуманитарные науки». Работа на переписи будет засчитана им в качестве «производственной практики».

Своим недоумением по поводу такой непрофильной практики поделился в виртуальной приёмной студент-филолог, задав вопрос «Я могу пройти обычную филологическую практику?», он в ответ получил классическую чиновничью отписку. Оказывается, студентов отправят по квартирам петербуржцев с целью «формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций».

«Работу в качестве переписчика сложно назвать практикой, которая бы способствовала выработке необходимых профессиональных компетенций. Помимо этого, такой формат не прописан в рабочих программах и учебных планах»

, – официально заявлено на странице Студенческого совета СПбГУ «ВКонтакте».

Под этой же публикацией деятельность администрации вуза комментирует студентка-психолог:

«Да, ведь мы учимся 4-6 лет, чтобы убедить человека открыть дверь для прохождения социально-демографического опроса. Жители дома, которым ты говоришь: “Здравствуйте, пройдите, пожалуйста, опрос”, — это не клиенты, никому психологи ничего не должны в плане участия в переписи. На каком-либо другом месте практики психологи могут получить намного больше нужных (!) профессиональных навыков, поэтому и у студентов-психологов обязан быть выбор»

Как сообщал канал 78.ru, за работу на переписи студентам обещают зарплату в 18-20 тысяч рублей. При этом не была учтена категория студентов-льготников (сироты, люди с инвалидностью, получающие пенсию по потере кормильца), которым из-за этой «зарплаты» придётся отказаться от государственных выплат или же работать на переписи как волонтёрам – бесплатно.

На фоне возмущений студентов один из «менеджеров» вузовской кампании, замдекана экономического факультета Юрий Гузов назвал студентов, кто не хочет бегать с бланками по питерским квартирам, «убогими».

«Нормальные люди идут в переписчики, убогие в волонтёры, саботажники ждут отчисления»

, – написал во внутреннем чате Юрий Гузов. За это он был уволен.

Студенты жалуются, что администрация вуза нивелирует эпидемиологические условия, в которых направляет студентов на практику. В вузе не считают, что подвергают здоровье учащихся риску. При этом ещё 13 октября СМИ сообщали о росте числа заболевших в СПбГУ: если ещё в конце сентября в университете выявляли лишь двух заболевших ковидом, то за 12 октября их насчитывалось более 20.

Сейчас вуз заявляет, что отменить принудительное участие в переписи не могут, поскольку оно может быть только добровольным и при заключении договора с Петростатом (петербургским отделением Росстата). Тем, кто не хочет участвовать в переписи, предлагается пройти иную практику в Петростате уже в апреле-мае 2022 года. Вот такая свобода выбора.