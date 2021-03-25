Усыхание провинции: три города после переписи могут лишиться статуса миллионников

Всероссийская перепись населения в ближайшее время может диагностировать утрату статуса городов-миллионников для трех региональных столиц: Воронежа, Волгограда и Перми.

Как пишет издание «Остров свободы», Волгоград заполучил статус только в 2002 году, лишился его в 2004 году и к 2010 году снова стал миллионником за счет присоединения к муниципалитету рабочих поселков.

Однако, никакие юридические ухищрения не спасают южный регион и о его население стабильно сокращается на две тысячи человек в год, пишет проект «Акценты». На дня РЖД объявил об отмене рейсов «Волгоград-Москва» и «Москва-Волгоград» из-за резкого сокращения спроса на билеты. При этом прирост спроса на авиаперелеты составил всего 14%.

За последние годы в Волгограде обанкротились несколько заводов, а новых производств не появляется. За крайние пять лет закрылся каждый десятый магазин в региональной столице – всего 649 точек.