Пересчитать всех и вся! Неизвестная история переписей населения в России

Данные паспортных столов недостаточны

– Недавно закончилась перепись 2021. И многие удивляются: зачем она была нужна, если и так все уже давно известно – есть же данные ПФР, социальных служб, регистрации и т.д.?

– Можно, конечно, собирать данные по всем этим организациям. Но у каждой из них они специфичны, имеют разные цели и охватывают разные категории населения. Простое их суммирование не даст полного представления. Некоторые сведения окажутся недостаточны, некоторые, напротив, продублируются. Сопоставимость такой суммы данных с прошедшими переписями населения будет сложна, а сделать это необходимо для оценки состояния населения и прогнозирования его развития. Такую работу статистики тоже делают, но она не заменяет переписей, которые проходят обычно раз в 10 лет.

Перепись – это своего рода инвентаризация страны. Данные различных видов статистического учёта во время переписи так же привлекаются, но эти материалы используются, как дополнительные.

– Разве, скажем, паспортные картотеки не дают достаточно полного представления?

– Нет, у них несколько другая цель: фиксируют постоянное и временно проживающее население. Эти данные позволяют судить о численности жителей того или иного поселения. Они полезны в том смысле, что позволяют проследить изменения в конкретном регионе: насколько устойчиво постоянное население, насколько сильна миграция, изменения в возрасте. Кроме того, при суммировании сведений таких картотек иногда получаются накладки: неполный охват учетом, дублирование и проч.

А перепись сразу даёт срез общества по многим параметрам.