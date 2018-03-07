Пересчитать всех и вся! Неизвестная история переписей населения в России
Зачем власти проводят переписи, какие выводы делают из их результатов и зачем они нужны в XXI веке, когда, казалось бы, все уже оцифровано и учтено?
Ответ на этот вопрос даёт доктор исторических наук, главный научный сотрудник, руководитель Центра изучения истории территории и населения России Института российской истории РАН, академик РАЕН Валентина Жиромская.
Данные паспортных столов недостаточны
– Недавно закончилась перепись 2021. И многие удивляются: зачем она была нужна, если и так все уже давно известно – есть же данные ПФР, социальных служб, регистрации и т.д.?
– Можно, конечно, собирать данные по всем этим организациям. Но у каждой из них они специфичны, имеют разные цели и охватывают разные категории населения. Простое их суммирование не даст полного представления. Некоторые сведения окажутся недостаточны, некоторые, напротив, продублируются. Сопоставимость такой суммы данных с прошедшими переписями населения будет сложна, а сделать это необходимо для оценки состояния населения и прогнозирования его развития. Такую работу статистики тоже делают, но она не заменяет переписей, которые проходят обычно раз в 10 лет.
Перепись – это своего рода инвентаризация страны. Данные различных видов статистического учёта во время переписи так же привлекаются, но эти материалы используются, как дополнительные.
– Разве, скажем, паспортные картотеки не дают достаточно полного представления?
– Нет, у них несколько другая цель: фиксируют постоянное и временно проживающее население. Эти данные позволяют судить о численности жителей того или иного поселения. Они полезны в том смысле, что позволяют проследить изменения в конкретном регионе: насколько устойчиво постоянное население, насколько сильна миграция, изменения в возрасте. Кроме того, при суммировании сведений таких картотек иногда получаются накладки: неполный охват учетом, дублирование и проч.
А перепись сразу даёт срез общества по многим параметрам.
Какие задачи – такие и вопросы
– По какому принципу составляют опросный лист? Хотят узнать о человеке всё, что только можно? Это многих отпугивает, кстати.
– Все переписи имеют между собой много общего, но при этом у каждой из них есть своя специфика в зависимости от задач, которые предстоит решить в стране в социальном, демографическом, экономическом плане.
В принципе, переписи велись с древних времён. Их проводили ещё цари Соломон и Давид в Израиле, переписи вели в Древнем Египте и Риме, в средневековой Европе...
Как правило, переписи решали фискальные задачи (сбор налогов), поэтому у населения, как правило, они вызывали беспокойство и раздражение, от переписей старались скрыться. А если это не получалось, могли дать ложные сведения. В общем, переписи проходили не очень гладко.
Кстати, в Риме мужчины (там переписывали только их) с удовольствием сообщали данные о себе и своих детях мужского пола – этим они подтверждали римское гражданство, а это было немало в те времена. Из Рима пошло и закрепилось в ряде государств за переписью название «ценз». А переписчик в Древнем Риме назывался «цензор».
Вильгельм-завоеватель, провёл перепись завоёванной им Англии ради того, чтобы более подробно представлять себе территорию и население нового владения. Та перепись получила у напуганных ею жителей название «книга страшного суда».
Второй важной целью переписей, кроме налогов, был мобилизационный ресурс. Это делал ещё Тамерлан. А первая всеобщая перепись в мире, считается, появилась в США при Джордже Вашингтоне, на рубеже XIX века. Она была настроена как раз на определении количества мужчин, пригодных к воинской службе. Во Франции первую всеобщую перепись провёл Наполеон (с той же целью главным образом).
– Россия в этом смысле не исключение?
– Конечно. Переписи вели с времён Древней Руси, в основном ради сбора дани, в том числе их проводила и Орда (методика была взята из Китая). Были и выступления против переписей, и бунты... Шли времена, методика и смысл переписей в России менялся (подробнее).
Так, в XV веке оформлялась территория страны и появились писцовые книги («сошное письмо», соха – земельная мера), где акцент делался на знании о землевладельцах.
С XVII века, когда государство уже сложилось, потребовалось решать более сложные социальные и экономические проблемы. И стали проводить подворные переписи. То есть учитывались уже не только домохозяйства, а и люди, которые в данном хозяйстве живут. По первой из подворных переписей 1646-47-х было проведено закрепощение крестьян, кстати.
Подати платили ещё по дворам, и во время второй подворной переписи люди стали прятаться, занижали число дворов (например, сносили забор между двумя хозяйствами, представляя их одним и т.д.). Перепись проводили государевы люди, данные сверяли с прошлыми результатами.
С Петра I начинается подушный учёт, проводят ревизии. Название «ревизия» (ревизские сказки) закрепилось в связи тем, что первый такой учёт был подвергнут проверке – ревизии. А слово «сказка» пришло ещё из подворных переписей, когда сведения писались со слов опрашиваемых.
В XIX веке ревизии были уже недостаточны: женское население учитывалось не полно, очень плохо переписывали башкир, калмыков, народы Дальнего Востока, Крайнего Севера и т.д. Некоторые сословия были освобождены и от переписей и от налогов... В общем, Александр II начинает готовиться к всеобщей переписи в Российской империи: разрабатывают вопросы, по которым необходимо было собрать информацию. Но прошла она лишь при Николае II, в 1897-м. Эта перепись и заложила основу современного переписного дела в России.
– О чем спрашивали?
– Спектр вопросов уже большой. Возрастная структура (это даёт возможность рассчитать мобилизационный и трудовой ресурс и т.п.), очень подробно сообщалось семейное положение и отношение к главе хозяйства (родственники или работник), сословие, занятия. Фиксировали наличие физических недостатков – было много инвалидов.
Поскольку это время больших миграций по стране, фиксировали место рождения, проживания и жительства (т.е. население постоянное, приписное и наличное). Это было важно, чтобы приспосабливаться к реалиям – строить земские больницы и т.п. Сейчас, кстати, тоже стараются подробно учитывать перемещение населения.
Был вопрос о родном языке (строились школы, писались словари), грамотности. А вот национальность не фиксировали. Спрашивали о вероисповедании. Этот вопрос проблем не вызывал, правда, в Уфимской и Казанской губерниях в отдельных сёлах были выступления (боялись насильственной христианизации), но были поселения, где мусульмане охотно давали о себе сведения, надеясь, что им мечеть построят. Были несколько случаев самосожжения старообрядцев...
Искали профессионалов и спрашивали о размере квартир
– В советское время на что делали акцент?
– Например, в переписи 1920-го старались выявить квалифицированных работников (был специальный вопрос) – нужно было срочно поднимать хозяйство страны. А многие профессионалы занимались не своим делом, стараясь уцелеть в голодные годы Гражданской. Людей устраивали на их прежние предприятия или на новые, по специальности.
В 1926-м собрали сведения по всем этническим группам, даже малочисленным (их оказалось больше 200!). Были так же выделены безработные – кто впервые потерял работу, кто уже давно. Были переписаны иждивенцы госучреждений И деклассированные элементы (нищие, проститутки). Вероисповедание убрали.
Про переписи 1937-го и 1939-го разговор особый (подробнее читайте тут).
А после войны впервые перепись провели только в 1959-м. В ней зафиксировали, что население страны в принципе восстановилось.
Переписи 1970-х и позже также имеют свою специфику.
– В чём она заключается?
– В 1970-е очень большое внимание уделялось трудовым ресурсам на фоне разворачивавшегося крупного строительства. Усилился курс на приоритет занятости населения в общественном производстве, а не в личном приусадебном хозяйстве. Отсюда специальный вопрос переписи, обращённый к трудоспособным гражданам. После этого были приняты меры, ограничивающие возможность заниматься личным подсобном хозяйством (т.е. выращивать картошку на 6 сотках не возбранялось, но это не должно было быть главным занятием и основным источником дохода). В переписи 1970 г. в связи с задачами взаимодействия национальных культур был введён вопрос о том, какими языками народов СССР владеют респонденты.
В 1979-м перепись выявила, что стала повышаться смертность и понижаться рождаемость. Возникла проблема старения населения. И в 1980-е резко усилилась государственная пронаталисткая политика – декретные отпуска увеличились и т.п. Кстати, был такой вопрос: сколько женщина родила детей и сколько хотела родить. Пытались понять – что помешало?
Ещё отдельной графой отметили долгожителей – людей, кому 100 и более лет. Продолжительность жизни увеличилась, власти хотели исследовать, в каких регионах, в каком климате живут долгожители. Какие условия позволяют удлинить жизнь...
А в последней советской переписи (1989-й) было очень много вопросов о жилищных условиях. Строительство шло большое, но жилья все равно не хватало. Обратите внимание, что и в нынешней переписи подобные вопросы были, и очень похожи: метраж квартиры, сколько комнат, из чего построен дом, вплоть до время его постройки.
– А чем интересовались уже в новой России?
– Первая перепись прошла в 2002-м. Важно было выяснить состояние россиян после глубокого кризиса 1990-х. Выяснилось: за 13 лет после последней переписи в России стало на 6 млн человек меньше. Правда, в последние годы перед тем была очень активная въездная миграция, за счёт этого покрыли естественную убыль.
Так или иначе, но после этой переписи начали выстраивать демографическую политику. Появились тренды на то, что надо отходить от пропаганды 1990-х о жизни для себя, без детей и все-таки помогать семьям. В центр внимания попали вопросы о помощи семьям, о восстановлении пособий, о том, что должно быть полноценное медобслуживание детей... Для поощрения рождаемости был введён материнский капитал... И рождаемость начала повышаться, а детская смертность сокращаться.
– Какие самые болезненные вопросы для граждан были в 2002-м?
– Люди старались не отвечать на вопрос об источнике дохода. И предпочитали не пускать в дом переписчиков. В 2010м, учитывая это, дали возможность людям записать ответы и на переписных участках. Кстати, в переписи 2010-го появился ряд новых вопросов и уточнений.
Так, в связи с распространением сожительств уточнялось, зарегистрирован ли брак и оформлен ли официально развод. В вопросе об образовании появились термины «бакалавр», «магистр». Был вопрос о миграциях. Специально спрашивали не только о числе детей, но и о возрасте рождения первого ребёнка, так как в этот период стало заметно более позднее рождение первенца, что отражало серьёзные изменения в семейной структуре.
А вот все эти хоббиты и эльфы появились как раз в 2002-м. Никогда прежде никто себе такого не позволял. Могли отказаться отвечать, могли не понять вопрос, но чтобы писать такую глупость... Видимо, сейчас другое отношение у людей к этому важному делу. И напрасно. Ведь перепись выявляет те задачи, которые в данный момент являются острыми и актуальными для страны.