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Песков заявил, что Сокурову не за что извиняться, а Путин готов предоставить ему защиту

«Не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений», — Кремль уверен, что жизни Сокурова ничего не угрожает, но в крайнем случае его защитят

Фото: Global Look Press

Александр Сокуров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает реальной угрозу жизни режиссера Александра Сокурова из-за его спора с Владимиром Путиным. Ничего, предполагающего какие-либо извинения, художник, по мнению Кремля, также не сделал.

«Мы считаем, что в ходе заседания и в ходе весьма и весьма интересной и содержательной дискуссии, которая имела место на заседании Совета [по правам человека], не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений. И также мы убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова. Поэтому извиняться здесь не за что, имела место дискуссия, реакция президента — несогласие президента, аргументированное им, имела место точка зрения Сокурова. Да, они не согласились, но это нормально, здесь не за что извиняться», — заявил г-н Песков, комментируя письмо режиссера (цитата по РИА Новости).

Он также пояснил, что допущение Сокуровым угрозы его жизни в связи с возмущением из-за его слов в ходе полемики с президентом, является «эмоциональной, гипертрофированной реакцией» со стороны режиссера.

Напомним, что накануне в СМИ попало письмо, которое Сокуров частным образом направил главе СПЧ Валерию Фадееву. В нем он извинился перед Советом за состоявшийся спор с президентом, отметив, что не предполагал никого этим обидеть, и сообщил, что теперь, после жалоб на этот счет из Чечни, опасается за свою жизнь. Он также написал, что вмешательство президента — единственное, что может гарантировать его безопасность.

По словам Пескова, если в действительности жизни режиссера будет что-то угрожать, Путин даст правоохранительным органам указание предоставить ему защиту, передает «Интерфакс». Он также заверил, что силовики и сами, без указания Путина, обязаны отреагировать на подобные сообщения.

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