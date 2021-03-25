«Не нужно устраивать шоу»: письмо Сокурова с извинениями за встречу с Путиным не предназначалось для огласки

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что письмо кинорежиссера Александра Сокурова с извинениями за его спор на встрече с Владимиром Путиным не предназначалось для СМИ и огласки, передает ТАСС.

«Это письмо не для СМИ было. И я считаю большой ошибкой, что кто-то из коллег его передал журналистам. Не нужно устраивать шоу из этой истории», – сказал Брод.

Вчера вечером сообщалось, что Александр Сокуров, опасающийся за последствия своей речи на встрече с Владимиром Путиным, написал извинения в адрес главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева. На встрече с президентом Сокуров призвал «отпустить» регионы, не желающие находиться в составе России. Позже на его слова негативно отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.