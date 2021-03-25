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Требование проверить слова Сокурова по статьям о разжигании вражды и нарушении территориальной целостности направлены в СК

Такое письмо было подписано и отправлено парламентом Чечни

Фото: Global Look Press

Парламент Чечни направил письмо к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль проверку высказываний режиссёра Александра Сокурова о Кавказе на встрече Владимира Путина с членами СПЧ. Об этом сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов в своём Инстаграме

«В связи с провокационными высказываниями режиссёра Александра Сокурова, посягающими на территориальную целостность РФ, а также направленными на возбуждение ненависти и вражды между народами России, которые он озвучил 9 декабря 2021 года на встрече в режиме видеоконференции Президента России В.В. Путина с членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, в адрес Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено письмо о проведении соответствующей проверки по данному факту», – говорится в сообщении Даудова. 

Он также добавил, что парламент Чеченской Республики также обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову для принятия в отношении Сокурова мер прокурорского реагирования и чтобы он взял данный вопрос под личный контроль.

9 декабря во время встречи СПЧ с Путиным Сокуров предложил «отпустить» из России «всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве». Режиссёр задавал вопросы о Рамзане Кадырове, о русских людях, которых угнетают на Кавказе, на что Путин резко ответил ему и призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами. После освещения этого разговора в СМИ Рамзан Кадыров назвал Сокурова нигилистом и попросил проверить его на экстремизм.

Фото: Instagram @lord_095
Фото: Instagram @lord_095
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