Требование проверить слова Сокурова по статьям о разжигании вражды и нарушении территориальной целостности направлены в СК

Парламент Чечни направил письмо к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль проверку высказываний режиссёра Александра Сокурова о Кавказе на встрече Владимира Путина с членами СПЧ. Об этом сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов в своём Инстаграме.

«В связи с провокационными высказываниями режиссёра Александра Сокурова, посягающими на территориальную целостность РФ, а также направленными на возбуждение ненависти и вражды между народами России, которые он озвучил 9 декабря 2021 года на встрече в режиме видеоконференции Президента России В.В. Путина с членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, в адрес Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено письмо о проведении соответствующей проверки по данному факту», – говорится в сообщении Даудова.

Он также добавил, что парламент Чеченской Республики также обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову для принятия в отношении Сокурова мер прокурорского реагирования и чтобы он взял данный вопрос под личный контроль.

9 декабря во время встречи СПЧ с Путиным Сокуров предложил «отпустить» из России «всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве». Режиссёр задавал вопросы о Рамзане Кадырове, о русских людях, которых угнетают на Кавказе, на что Путин резко ответил ему и призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами. После освещения этого разговора в СМИ Рамзан Кадыров назвал Сокурова нигилистом и попросил проверить его на экстремизм.