Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:20

Сокуров призвал не раздувать истерию вокруг его спора с Путиным на заседании СПЧ

Режиссёр готов встретиться с президентом, если ему придёт конкретное предложение

Фото: Global Look Press

Режиссёр Александр Сокуров назвал «абсолютно истерической» освещение СМИ его спора о Кавказе с Владимиром Путиным на Совете по правам человека (СПЧ) и заявил о том, что готов встретиться с президентом «за чашкой чая», если такое предложение поступит, передаёт ТАСС

«Это абсолютно неподобающая серьёзности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою», – заявил Сокуров и подчеркнул, что у него есть ощущение, что «никто не читал и никто не вчитывался в текст выступления». 

По словам режиссёра, если ему придёт конкретное предложение встретиться с Путиным, то он не откажется. 

«Мне очень интересно: есть, что обсудить», – отметил он и добавил, что ему интересно будет послушать мнение президента «за чашкой чая», а не в «напряжённой атмосфере совета, трансляции и так далее». 

9 декабря во время встречи СПЧ с Путиным Сокуров предложил «отпустить» из России «всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве». Режиссёр задавал вопросы о Рамзане Кадырове, о русских людях, которых угнетают на Кавказе, на что Путин резко ответил ему и призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами. 

После освещения этого разговора в СМИ Рамзан Кадыров назвал Сокурова нигилистом и попросил проверить его на экстремизм. 

«Боюсь, будут проблемы»: Сокуров огорчён непониманием со стороны Путина в споре о Кавказе
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 час назад

«В театрах поредели ряды талантливых скандалистов»: Сергей Проханов рассказал о планах своей «Луны»

Общество 18 минут назад

В Архангельске противники QR-кодов взяли в осаду полицейский участок и поют «Интернационал»

Общество 1 час назад

«Мигрантами» из новостных сюжетов о драке в московском метро оказались уроженцы Кемеровской области

Общество 2 часа назад

Ученые: эффективность Pfizer против омикрон-штамма ниже минимум в 32 раза

Происшествия 2 часа назад

Школьницы жестоко избили пенсионера до смерти из-за 10 тысяч рублей и угрожали полицейским

Происшествия 3 часа назад

СК изучит инцидент с летевшим в Сочи самолётом, изменившим курс из-за неопознанного судна

Общество 4 часа назад

В России за сутки выявили менее 30 тысяч заболевших COVID-19

Политика 4 часа назад

Путин-таксист и нагнетание на Донбассе: новости к утру 12 декабря

Общество 5 часов назад

Вирусолог предупредил об опасности вакцинации назальным препаратом от COVID вне больниц

Общество 6 часов назад

Джулиан Ассанж перенёс микроинсульт на фоне стресса из-за возможной экстрадиции в США

Общество 6 часов назад

Британские учёные спрогнозировали влияние омикрона на смертность от COVID

Политика 21 час назад

США открывают в Греции центр по борьбе с российской дезинформацией

Общество 22 часа назад

Математики просят не проводить в Питере престижную международную конференцию до освобождения Мифтахова

Общество 22 часа назад

Виталий Милонов защитит своих помощников

Общество 23 часа назад

Митрополит Иларион призвал проявить снисхождение к парню, прикурившему от свечки в церкви

Общество 1 день назад

Базар фильтруй, Фемида. В судебных документах запретили мат

Общество 1 день назад

В Италии епископ испортил детям Рождество, рассказав, откуда взяли Санту. Пришлось извиняться

Общество 1 день назад

Пятая часть российских лесов оказались «мертвой»

Политика 1 день назад

«В отсутствие врага Путин управлять Россией не умеет»: Политолог об эскалации на границе с Украиной

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика