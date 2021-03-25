Сокуров призвал не раздувать истерию вокруг его спора с Путиным на заседании СПЧ

Режиссёр Александр Сокуров назвал «абсолютно истерической» освещение СМИ его спора о Кавказе с Владимиром Путиным на Совете по правам человека (СПЧ) и заявил о том, что готов встретиться с президентом «за чашкой чая», если такое предложение поступит, передаёт ТАСС.

«Это абсолютно неподобающая серьёзности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою», – заявил Сокуров и подчеркнул, что у него есть ощущение, что «никто не читал и никто не вчитывался в текст выступления».

По словам режиссёра, если ему придёт конкретное предложение встретиться с Путиным, то он не откажется.

«Мне очень интересно: есть, что обсудить», – отметил он и добавил, что ему интересно будет послушать мнение президента «за чашкой чая», а не в «напряжённой атмосфере совета, трансляции и так далее».

9 декабря во время встречи СПЧ с Путиным Сокуров предложил «отпустить» из России «всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве». Режиссёр задавал вопросы о Рамзане Кадырове, о русских людях, которых угнетают на Кавказе, на что Путин резко ответил ему и призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами.

После освещения этого разговора в СМИ Рамзан Кадыров назвал Сокурова нигилистом и попросил проверить его на экстремизм.