Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:54

QR-коды будут выдавать всем, у кого есть антитела. Это касается и привитых иностранными вакцинами

Получить QR-код при наличии антител (не важно, сколько их) сможет любой. Для силовиков QR-коды будут не такими, как для всех остальных россиян

Фото: Global Look Press

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об изменении правил выдачи QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Их будут выдавать привитым за пределами России, в том числе иностранными вакцинами, а также тем, кто переболел не обращаясь при этом к врачу.

Согласно нововведению, QR-коды сроком действия на полгода будут получать те, кто переболел, не делая ПЦР-тесты и не обращаясь за медпомощью — для этого они должны сделать тест на антитела. Также после сдачи теста на антитела его получат люди, привитые иностранными вакцинами или «Спутником V» за рубежом.

Получат полугодовые QR-коды и россияне, которые сдавали положительные ПЦР-тесты, не обращаясь к врачу. Если ПЦР тест им делали в 2021 году и у них есть антитела, им будут давать код вне зависимости от количества антител.

«Мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат да или нет», — поясняет Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

Отдельной категорией будут сотрудники силовых структур, заявила зампред правительства. Пока они будут получать QR-коды через «Госуслуги», как все, однако после принятия закона о QR-кодах, они смогут получать их по-другому — как, не уточняется.

Ранее источники «Известий» сообщали, что сотрудникам Минобороны будет разрешено предъявлять удостоверение о ведомственной принадлежности, которое позволит им попасть в любое общественное место.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 23 часа назад

«В театрах поредели ряды талантливых скандалистов»: Сергей Проханов рассказал о планах своей «Луны»

Общество 31 минуту назад

РБК: Двое из троих свидетелей по делу Хованского работали в МВД. Половина показаний идентичны

Общество 3 часа назад

Теракт в Подмосковье: Взрывное устройство сработало на территории женского монастыря

Расследование 3 часа назад

Схема особой закваски

Общество 3 часа назад

«Хорош уже пиарить себя за счет моего имени»: Моргенштерн ответил Мизулиной, связавшей его с Западом

Общество 4 часа назад

Лидер «Новых людей»: Закон о QR-кодах, «кажется», нарушает Конституцию

Общество 4 часа назад

Что происходит с законами о QR-кодах, G7 грозит РФ последствиями, заговор артистов. Главное к 13 декабря

Политика 6 часов назад

Госдума отказалась от законопроекта о QR-кодах на транспорте. Вторая часть закона остается

Политика 19 часов назад

Николай Бондаренко вооружился законом «О референдуме» в борьбе с QR-кодами

Общество 19 часов назад

Себе, любимому. Суд арестовал экс-председателя думы Чукотки, выписавшего себе премии на 8,9 млн рублей

Общество 19 часов назад

«Роскосмос» пустил японцев полетать

Общество 20 часов назад

«Невероятно эгоистично»: Мужчина делал 10 прививок от ковида в день за людей, боящихся вакцинации

Общество 20 часов назад

Мария Арбатова: «Гендерное равноправие Навального никогда не волновало. Строил из себя мачо»

Общество 20 часов назад

Мизулина: Моргенштерну дают деньги из-за рубежа, чтобы он говорил на определенные темы

Политика 20 часов назад

Путин: Украина до сих пор не вернула России зарубежные активы СССР, хотя РФ погасила её внешний долг

Общество 21 час назад

На родителей потушивших Вечный огонь подростков составили протоколы о неправильном воспитании детей

Общество 21 час назад

В Архангельске противники QR-кодов взяли в осаду полицейский участок и поют «Интернационал»

Общество 22 часа назад

«Мигрантами» из новостных сюжетов о драке в московском метро оказались уроженцы Кемеровской области

Общество 23 часа назад

Ученые: эффективность Pfizer против омикрон-штамма ниже минимум в 32 раза

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика