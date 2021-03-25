QR-коды будут выдавать всем, у кого есть антитела. Это касается и привитых иностранными вакцинами

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об изменении правил выдачи QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Их будут выдавать привитым за пределами России, в том числе иностранными вакцинами, а также тем, кто переболел не обращаясь при этом к врачу.

Согласно нововведению, QR-коды сроком действия на полгода будут получать те, кто переболел, не делая ПЦР-тесты и не обращаясь за медпомощью — для этого они должны сделать тест на антитела. Также после сдачи теста на антитела его получат люди, привитые иностранными вакцинами или «Спутником V» за рубежом.

Получат полугодовые QR-коды и россияне, которые сдавали положительные ПЦР-тесты, не обращаясь к врачу. Если ПЦР тест им делали в 2021 году и у них есть антитела, им будут давать код вне зависимости от количества антител.

«Мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат да или нет», — поясняет Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

Отдельной категорией будут сотрудники силовых структур, заявила зампред правительства. Пока они будут получать QR-коды через «Госуслуги», как все, однако после принятия закона о QR-кодах, они смогут получать их по-другому — как, не уточняется.

Ранее источники «Известий» сообщали, что сотрудникам Минобороны будет разрешено предъявлять удостоверение о ведомственной принадлежности, которое позволит им попасть в любое общественное место.