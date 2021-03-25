Голикова: В России омикрон уже выявлен у 16 человек. Это 10% от всех вернувшихся из ЮАР

Новый омикрон-штамм коронавируса обнаружен у 16 из 177 россиян, прилетевших из Южно-Африканской Республики. Об этом в ходе своего выступления в Государственной думе заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Из 177 граждан, которые [на] сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм «омикрон». Они все находятся под наблюдением», — приводит слова зампреда правительства ТАСС.

Она отметила, что сообщает депутатам эту информацию исключительно, чтобы показать долю зараженных от общего числа вернувшихся — 10%. По её оценке, это говорит о «достаточно высоком уровне» заразности нового штамма.

Напомним, что ранее было известно лишь о двух случаях болезни среди вернувшихся из ЮАР. Причем, по словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, оба они были привиты от коронавируса и у обоих болезнь проходит в легкой форме.