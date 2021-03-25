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Ученые: эффективность Pfizer против омикрон-штамма ниже минимум в 32 раза

В конце ноября ВОЗ впервые сообщила о выявлении омикрона в Южной Африке

Фото: Global Look Press

Эффективность иностранных вакцин против коронавируса Pfizer и BioNTech в 32 раза ниже против штамма омикрон, чем против изначального варианта вируса. Результаты исследования учёных из Гонконга опубликовала South China Morning Post.

«Мы видим, что у большинства людей был высокий уровень противовирусной активности против исходного варианта Sars-CoV-2, однако эта способность была значительно – в 32 раза или более – снижена против омикрон-разновидности», – заявил профессор медицинского факультета Университета Гонконга Малика Пейриса.

В дальнейшем эта же группа учёных намерена представить результаты исследования в отношении эффективности против омикрон-штамма другой доступной в Гонконге вакцины производства китайской компании Sinovac. Как отмечается, этот препарат изначально гораздо менее эффективен с точки зрения уровня выработки антител по сравнению с вакциной от Pfizer и BioNTech.

Авторы эксперимента подчеркнули, что несмотря на эти результаты, вакцины по-прежнему способны защищать людей от тяжёлых последствий заболевания и смертельного исхода.

Всемирная организация здравоохранения впервые сообщила об омикроне в Южной Африке в конце ноября, с тех пор он был обнаружен более чем в 60 странах, в том числе и России. 

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