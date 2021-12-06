Заразившиеся омикроном были привиты. Болезнь протекает в легкой форме

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о состоянии пациентов в России, которые были заражены омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, никаких сложностей в их случаях не возникло — болезнь прошла легко. Возможно, помогла вакцинация от ковида.

«Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы»,

— приводит РИА Новости слова эксперта.

Напомним, что центр имени Гамалеи является разработчиком вакцины «Спутник V». По словам Гинцбурга, конструкцию препарата против омикрона уже удалось составить — этого требуют правила — однако никаких оснований списывать со счетов прежнюю версию вакцину пока нет.