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Лидер «Новых людей»: Закон о QR-кодах, «кажется», нарушает Конституцию

Нечаев уверен, что введение QR-кодов близко к нарушению конституционных прав граждан. Он опасается, что они останутся после пандемии

Фото: Global Look Press

Алексей Нечаев

Фракция «Новые люди» в Государственной думе до сих пор не определилась, поддержит ли она законопроект о QR-кодах в общественных местах. Введение QR-кодов на транспорте они однозначно не поддерживают, но этот законопроект рассматриваться и так не будет.

При этом второй законопроект, который до этого отправлялся на рассмотрение региональным парламента, крайне близок к антиконституционности, заявил глава «Новых людей» Алексей Нечаев в интервью Znak.com

«Нарушает ли это [QR-коды в общественных местах] конституционные права граждан? Надо спрашивать Конституционный суд, но кажется, что нарушает, как минимум на грани нарушения».

При этом Нечаев выделяет и другие критерии, которые нужно учитывать при рассмотрении законопроекта. Среди них тот факт, что подобные законы принимают «по всему миру». Также политик считает, что вводить QR-коды, чтобы ускорить вакцинацию населения, — «так себе ухаживания».

Есть у «Новых людей» вопросы и к тому, что будет с QR-кодами после окончания пандемии коронавируса: 

«Эпидемия закончится, а коды останутся? — задается вопросом Нечаев. — Есть такая пословица — нет ничего более постоянного, чем временное. Есть и по этому поводу настороженность».
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