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Илон Маск стал «Человеком года» по версии журнала Time

«Немногие люди оказали большее влияние, чем Илон Маск, на жизнь на Земле и, возможно, жизнь за е` пределами», – считают в редакции

Фото: Скриншот с сайта Time

Обложка журнала Time

Американский журнал Time объявил, что в 2021 году стал «Человеком года» по их версии — это предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

«Человек года» — показатель влияния, и лишь немногие люди оказали большее влияние, чем Илон Маск, на жизнь на Земле и, возможно, жизнь за её пределами. В 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым богатым примером масштабных перемен в нашем обществе», — объясняет свой выбор редакция.

Издание отмечает, что его состояние оценивается более чем в 250 миллиардов долларов, а его компании сохраняют заметные позиции не только на рынке электромобилей (две трети от всего рынка), но также в производстве роботов, в сфере солнечной энергетики, криптовалюте, климате, мозговых имплантах и компьютерах.

«По щелчку его пальцев», пишет Time, взлетают и падают фондовые рынки, а армии фанатов следят за каждым твитом Маска.

Напомним, что кроме запланированного полёта на Марс Илон Маск также занимается созданием сети спутников Starlink, которая должна раздавать интернет по всему миру. Пока проект запущен в тестовом режиме, так как значительную долю спутников только предстоит отправить на орбиту.

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