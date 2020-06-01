Рогозин: Спутники Илона Маска нужны для антироссийского контента, агентуры и крылатых ракет

Глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что сеть Starlink для раздачи интернета по всему миру, которую строит основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, является проектом американских спецслужб и направлена против России.

По версии Рогозина, ещё недостроенная сеть спутников будет использоваться для политической пропаганды, направленной против России, а также для контроля спецслужб и управления военными силами:

«Они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, их "перепрошивкой" полетного задания уже в самом полете, [могут использоваться для] управления спецназом, агентурной сетью, [производить] разложение напрямую на мобильные телефоны с помощью того самого интернета так называемого контента сугубо политического и, скорее всего, антироссийского, чтобы мы не могли суверенно защитить свой собственный интернет» (цитата по ТАСС).

Обосновал свои предположения топ-менеджер госкомпании тем, что США предоставляют компании Маска субсидии на разработку проекта.

В то же время Рогозин заверил, что Россия ответит на это выводом сотни своих спутников из проекта «Сфера», целью которых будет «защита собственного суверенитета в этой информационной среде».

Маск уже вывел на орбиту 1,8 тысячи спутников и планирует вывести ещё 59 тысяч.