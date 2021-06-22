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Илон Маск планирует запустить к августу спутниковый интернет Starlink по всему миру

Для этого его частная компания SpaceX, производящая ракетную технику, готова потратить до $30 млрд

Фото: Global Look Press

Основатель Space-X, миллиардер Илон Маск планирует обеспечить к августу 2021 года спутниковым интернет-покрытием Starlink весь мир. Об этом пишет WEK.ru

Как заявил Маск, его частная компания SpaceX, производящая ракетную технику, готова потратить до $30 млрд на расширение сети спутникового интернета, которая уже насчитывает 70 тысяч пользователей в 12 странах. 

C помощью Starlink миллиардер собирается организовать глобальное интернет-покрытие везде, кроме южного и северного полюсов, за год он планирует привлечь 500 тысяч пользователей. 

По словам Илона Маска, сейчас SpaceX имеет 1500 спутников сети Starlink на низкой орбите, обеспечивающих широкополосный доступ в Интернет. При выводе на полную мощность сеть будет включать 12 тысяч спутников.

Сумма в $30 млрд в несколько раз превышает предыдущие прогнозы, хотя не ясно, можно ли напрямую сравнивать этот прогноз с предыдущими оценками.

Маск планирует инвестировать в Starlink $5-10 млрд, прежде чем он станет приносить прибыль. Общие затраты проекта оцениваются в $20-30 млрд. 

«В принципе, это очень много», − подчеркнул он, но при этом не стал говорить о потенциальной выручке Starlink, хотя ранее утверждал, что к 2025 году годовая выручка сети может составить $30 млрд.

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