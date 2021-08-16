Илон Маск анонсировал робота Tesla Bot для выполнения "опасных и скучных" задач

Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал создание в 2022 году человекоподобного робота Tesla Bot, который сможет забирать продукты из магазина и выполнять другие рутинные задачи. Об этом сообщает портал Teslarati.

Как заявили разработчики, при его создании будут использованы многие технологии, которые уже используемые в автомобилях Tesla. Так, вместо лица у бота будет экран, а руки и ноги будут управляться с помощью 40 сервоприводов и датчиками для баланса и маневренности. Рост «Tesla Bot» будет составлять 172 см, а его вес – 57 кг.

Маск отметил, что главная цель робота будет заключается в том, чтобы он брал на себя наиболее «опасные, повторяющиеся и скучные задачи» для человека, например ходить в магазин или выполнять работу по дому. «Может быть, он сможет делать и другие вещи… Я имею в виду, может быть, он сможет быть твоим приятелем. Я уверен, что люди найдут ему очень творческое применение», – пошутил Маск и добавил, что робот сможет развивать максимальную скорость примерно в 8 км/ч.

«Если мы этого не сделаем, это сделает кто-то другой, так что я думаю, нам, вероятно, стоит это сделать. И мы сделаем это безопасно», – сказал Илон про обязанность разработки данного прототипа.