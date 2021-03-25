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Иск Навального к колонии, ботофермы и бан Шукшиной: новости к полуночи 8 декабря

Дайджест новостей к окончанию среды

Фото: Instagram Алексея Навального

Новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти ФРГ будут руководствоваться принципами ОБСЕ в урегулировании конфликта на границе России и Украины при реализации проекта «Северного потока 2», передаёт «Интерфакс».

Оппозиционер Алексей Навальный подал иск к исправительной колонии №2 в городе Покрове, где отбывает срок по делу «Ив Роше». Политик жалуется на ненадлежащие условия содержания в колонии. Дело будет разбираться в Петушинском районном суде. Подробности претензий к ИК неизвестны.

Актриса Мария Шукшина лишилась канала на YouTube из-за своей антипрививочной позиции. Ранее соцсеть Instagram начала предупреждать подписчиков, что аккаунт звезды распространяет ложную информацию о коронавирусной инфекции. За артистку уже вступился коллега Оскар Кучера.

9 декабря Владимир Путин проведет встречу с членами Совета по правам человека. На мероприятии обсудят проблемы пыток в колониях, положение мигрантов в РФ и законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. 

Сегодня же Путин присвоил звание генерала-майора Леониду Сагалакову, главе Иркутского управления ФСИН, которого ранее не отстранили от должности после бунта в ИК. Члены СПЧ продолжают настаивать на удалении табличек на таджикском языке на станции метро «Прокшино» в Москве, а днём ранее Совфед отказался вносить законопроект о профилактике домашнего насилия в Госдуму в текущей сессии.

Сотрудник полиции Дин-Мухамад Гочияев установил скрытую камеру в машину своей бывшей партнёрши, а до этого преследовал её, избивал, бил и её 10-летнюю дочь, а также разнёс всю квартиру. В ближайшее время на него должны завести уголовное дело по трём статьям, передаёт телеграм-канал «Осторожно, новости».

Коротко о других новостях:

  • Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что люди, осуждённые по статьям УК, не должны иметь доступа к местам в федеральной или муниципальной власти
  • Екатерина Мизулина утверждает, что обнаружила в Рунете «ботофермы», которые будут вмешиваться в выборы президента РФ в 2024 году
  • В ближайшие три года Москва потратит 3 миллиарда рублей на уборку снега
  • Блогера, который бросил снежок в машину ФСБ во время январских протестов в Москве, приговорили к 2 годам и 8 месяцам колонии
  • Госдума в третьем чтении приняла законопроект о расширении прав полицейских


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Рубрика: Общество

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