Скандал вокруг фильма «Ёлки-8»: «Никто не бойкотирует, это просто бизнес»

На днях стало известно, что крупнейшие сети кинотеатров отказались выпускать в прокат «Ёлки-8» киностудии «Базелевс» Тимура Бекмамбетова. Премьера франшизы запланирована на 16 декабря, а через две недели кино появится на стриминговом сервисе IVI.

Продюсер медиагруппы «Красный квадрат» Роман Атанесян поделился с «Собеседником» своим мнением, почему стороны не смогли договориться и чем аудитория кинопроката отличается от зрителей онлайн-платформ.

— Почему многие крупные кинопрокатчики дружно отказались выпускать на экраны «Ёлки-8»?

— Основная причина, которая называется, - это очень короткий срок между выходом в кинопрокат и релизом на платформе. Все логично. Кинотеатры не заинтересованы в таких коротких сроках проката фильма. Понятное дело, они хотят собрать кассу, а не наоборот.

— Прокатчики на самом деле потеряют много денег из-за цифрового релиза?

— Да, действительно, с большой вероятностью они собрали бы в залах больше зрителей, если фильм не выходил бы так рано на платформы.

— Мне казалось, что кинотеатры собирают кассу в первые две недели.

— Первая неделя, да, она показательная. Но дальше, как правило, срабатывает сарафанное радио. Тем более, следующая неделя проката «Ёлок» попала бы на новогодние длинные каникулы и больше шансов, что люди выберутся в кино в выходные. А в это время фильм как раз появится онлайн, поэтому тут сложно прогнозировать поведение зрителей. Если у них есть подписка на IVI и фильм уже им доступен, возможно, людям уже не захочется платить за билет в кинотеатр. Новый год вообще считается самым козырным сезоном для кинопроката, релиз планируется задолго до премьеры, за эти даты разгораются нешуточные битвы.