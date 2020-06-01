Скандал вокруг фильма «Ёлки-8»: «Никто не бойкотирует, это просто бизнес»
Почему «Синема парк», «Формула кино», «Каро», «Киномакс» и «Синема Стар» коллективно зарубили «Ёлки»
На днях стало известно, что крупнейшие сети кинотеатров отказались выпускать в прокат «Ёлки-8» киностудии «Базелевс» Тимура Бекмамбетова. Премьера франшизы запланирована на 16 декабря, а через две недели кино появится на стриминговом сервисе IVI.
Продюсер медиагруппы «Красный квадрат» Роман Атанесян поделился с «Собеседником» своим мнением, почему стороны не смогли договориться и чем аудитория кинопроката отличается от зрителей онлайн-платформ.
— Почему многие крупные кинопрокатчики дружно отказались выпускать на экраны «Ёлки-8»?
— Основная причина, которая называется, - это очень короткий срок между выходом в кинопрокат и релизом на платформе. Все логично. Кинотеатры не заинтересованы в таких коротких сроках проката фильма. Понятное дело, они хотят собрать кассу, а не наоборот.
— Прокатчики на самом деле потеряют много денег из-за цифрового релиза?
— Да, действительно, с большой вероятностью они собрали бы в залах больше зрителей, если фильм не выходил бы так рано на платформы.
— Мне казалось, что кинотеатры собирают кассу в первые две недели.
— Первая неделя, да, она показательная. Но дальше, как правило, срабатывает сарафанное радио. Тем более, следующая неделя проката «Ёлок» попала бы на новогодние длинные каникулы и больше шансов, что люди выберутся в кино в выходные. А в это время фильм как раз появится онлайн, поэтому тут сложно прогнозировать поведение зрителей. Если у них есть подписка на IVI и фильм уже им доступен, возможно, людям уже не захочется платить за билет в кинотеатр. Новый год вообще считается самым козырным сезоном для кинопроката, релиз планируется задолго до премьеры, за эти даты разгораются нешуточные битвы.
— «Ёлки. Последние» уже были, почему снова выходит продолжение?
—Это вопрос к создателям, продюсерам, почему они решили в очередной раз взяться за франшизу. Не могу за них отвечать. Видимо, тема актуальная, новогоднее семейное кино хорошо продаётся. «Ёлки» – это уже бренд, который не нужно сильно раскручивать. Все представляют, чего ждать от фильма. Другое дело, хотят ли они пойти в очередной раз на эту ленту – это большой вопрос. Первые «Ёлки» были успешные, а в последующих частях интерес аудитории постепенно уменьшался. Тем не менее, Ивана Урганта в кино видим только в «Ёлках», он больше нигде не снимается и многие идут в кино ради него.
— Зритель кинотеатров и зритель стриминга – это разная аудитория?
— Я не думаю, что эти аудитории сильно пересекаются. Это как Фейсбук и ВКонтакте. У нас ведь не проводили никаких исследований, чтобы посчитать, сколько зрителей ходит в кино и смотрят ли эти же люди кино дома. Например, я хожу и в кинотеатр, и что-то смотрю на онлайн-платформах. Тут часто зависит от того, сколько у меня времени. Если у меня есть свободное время, то, конечно, я лучше посмотрю кино на большом экране и с качественным звуком, как предпочтёт любой настоящий киноман. Это совершенно другое качество просмотра. Изначально производители знают, что кино будет на больших экранах и подбирают технику высшего уровня. Кроме того, ты не отвлекаешься больше ни на что, не ставишь просмотр на паузу, как дома. Но когда нет возможности пойти в кино, конечно, можно посмотреть фильм и на платформе. Ещё многое зависит от рекламы, как картина позиционируется.
— Как вы считаете, насколько тактика бойкота сетей кинотеатров правильное решение конфликта интересов?
— Скорее всего, это не бойкот, это чисто бизнес. Кинопрокат действует из бизнес-интересов, они понимают, что нужно вложиться, а в результате потеряют прибыль, на которую могли рассчитывать. Поэтому прокатчики просто делают ставку на другие фильмы, у которых больше шансов собрать кассу.
— Онлайн-сервисы уже составляют серьезную конкуренцию кинопрокату. Если стриминги будут продолжать финансировать кино, смогут ли они в итоге вытеснить и разорить кинотеатры?
— Сомневаюсь, что производители фильмов ограничатся исключительно платформами. Фонд кино и минкульт никто не отменял, они по-прежнему выделяют деньги на производство кино под условие, что фильм будет сдан вовремя и в обязательном порядке попадет в кинопрокат. Но в то же время мне кажется, это нормально, когда какая-то платформа полностью финансирует кино. Сейчас тот же Netflix финансирует не только сериалы, но и полнометражные ленты. А тот, кто платит, тот, как известно, заказывает музыку. Надо просто договариваться о сроках релиза кино на цифровых сервисах, чтобы выгодно было обеим сторонам. KION же смог договориться с Первым каналом – они вместе снимают сериал и вместе показывают с небольшой разницей, допустим, 2 недели. Ключевое слово здесь договариваться. При желании можно придумать совместные стратегии, как подключить к себе больше подписчиков и как сделать проект для них интересным. Так что, я думаю, наступит день и платформы смогут договориться с кинопрокатом. Для кино хорошо, если площадок будет больше. Это также в интересах производителей, чтобы их фильм охватил как можно больше зрителей, чтобы все вокруг обсуждали и новость о хорошем кино распространялась сарафанным радио. И у нас, как у зрителей, есть выбор – либо ты выбираешь кинотеатры, либо онлайн-сервис.
— То есть, это может быть взаимная реклама и не обязательно быть конкурентами?
— Так это и должна быть взаимная реклама. Просто это первый случай конфликта интересов, когда стороны не смогли договориться. Я не вижу здесь никакого сговора или бойкота среди кинопрокатных компаний, они просто в данный момент не видят для себя выгоды. Зачем в ущерб себе что-то делать? Все хотят заработать, это нормально. В следующий раз уже будут заранее садиться за стол переговоров и обсуждать план действий. Со Скарлетт Йоханссон тоже ведь в конце концов договорились. Когда вышел фильм «Черная вдова», актриса подала в суд на Disney из-за того, что компания выпустила фильм на стриминге одновременно с выходом в широкий прокат. Из-за ограниченного релиза она недополучила роялти. В США просто другая форма договора с артистами. Согласно контракту, ее гонорар зависит от кассовых сборов «Черной вдовы».
В общем, любой подобный инцидент – это как минимум почва для обсуждения внутри компании-производителя о том, как сделать, чтобы в дальнейшем не допустить таких ошибок и столкновения конфликтов интересов.