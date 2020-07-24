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Пресс-конференция Путина 23 декабря: каких вопросов боится Кремль

Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков перечислил темы, от которых президента постараются оградить

Фото: Global Look Press

Путин проведет 17-ую ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Она будет очной и состоится в Манеже. Свободной аккредитации больше не будет, а количество журналистов будет ограничено – 500 человек. Кремль сам пригласит некоторых корреспондентов – федеральных и зарубежных, а региональных предложат полпредства. Чтобы попасть на пресс-конференцию, журналистам надо будет сдать три ПЦР-теста.

– Каких вопросов боится Кремль? На этот вопрос «Собеседнику» ответил экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.

– Кремль боится вопросов про Навального, про убийства, отравления и преследования политических оппонентов, про рост цен в магазинах и тарифов ЖКХ, про нарастающую нищету миллионов и провал борьбы с пандемией, про жуткую коррупцию высших должностных лиц страны (яхты, дворцы), про огромные многомиллиардные зарубежные активы его «друзей» и их семей, давно уехавших из ограбленной ими России на Запад, про безумные траты госбюджета на силовиков, лимузины и охрану, про превращение Чечни в удельное княжество Кадырова за счет российских налогоплательщиков, про тотальную политическую цензуру и попытки ликвидировать Интернет, про закрытие «Мемориала» (признан иностранным агентов) и авантюры «вагнеровцев».

Кремль боится всего, что связано с уничтожением прав и свобод граждан и узурпацией им политической власти в России ради коррупционного обогащения путинской «вертикали».

Эти вопросы совершенно точно не прозвучат на «пресс-конференции» президента, – заключил Гудков.

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