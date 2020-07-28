«Своя рубашка ближе к телу»: Политологи оценили новость о смене сына Добродеева на сына Кириенко

Накануне стало известно, что должность генерального директора компании VK вместо Бориса Добродеева — сына гендиректора ВГТРК Олега Добродеева — может занять Владимир Кириенко — сын первого замглавы администрации президента по внутренней политике Сергея Кириенко. Всё это происходит на фоне продажи акций холдинга USM Алишера Усманова принадлежащей «Газпрому» и Юрию Ковальчуку компании «Согаз».

По мнению политолога Татьяны Становой, вся эта сделка может стать «прелюдией» перед намного большими перестановками, которые могут в итоге сказаться на «старой гвардии» руководителей двух крупнейших каналов страны — самом Олеге Добродееве и главе «Первого канала» Константине Эрнсте.

При этом политтехнолог Аббас Галлямов обращает внимание не другую плоскость этих событий — на эффект, который подобные новости производят на рядовых избирателей. Эксперт уверен, что известия вокруг «карьерных достижений отпрысков правящих элит» жителей России только раздражают, и Сергей Кириенко как человек, который занимается внутренней политикой, должен это понимать, что делает назначение его сына ещё более неожиданным.

Однако одно дело политтехнологические соображения, а совсем другое — конкретные бенефиции, рассуждает Галлямов:

«Ведь своя рубашка ближе к телу и что против неё абстрактные соображения политической устойчивости и прочей легитимности?»