Гендиректор VK Борис Добродеев уходит со своего поста и покидает компанию

«VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию. Тем не менее он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел», – говорится в сообщении компании.

С июня 2013 года по 31 марта 2014 года Добродеев входил в Совет директоров Mail.ru Group. С ноября 2013 года Добродеев работал в «ВКонтакте», занимая должность первого заместителя генерального директора. В 2014 году он был назначен на позицию директора по стратегии и развитию Mail.ru Group, одновременно сохранив должность в VK, а в 2016 году занял должность генерального директора Mail.ru Group.

Накануне компания USM Алишера Усманова сообщила о выходе из капитала VK Group и продаже своей доли СОГАЗу.