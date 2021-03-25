Гендиректор VK Борис Добродеев уходит со своего поста и покидает компанию
Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора
«VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию. Тем не менее он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел», – говорится в сообщении компании.
С июня 2013 года по 31 марта 2014 года Добродеев входил в Совет директоров Mail.ru Group. С ноября 2013 года Добродеев работал в «ВКонтакте», занимая должность первого заместителя генерального директора. В 2014 году он был назначен на позицию директора по стратегии и развитию Mail.ru Group, одновременно сохранив должность в VK, а в 2016 году занял должность генерального директора Mail.ru Group.
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