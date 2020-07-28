VK - значит Владимир Кириенко. Что известно о новом главе компании, назначению которого так обрадовались боты

В пятницу стало известно, что новым генеральным директором компании VK (ранее - Mail.ru Group) станет сын первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Он сменит на этом посту Бориса Добродеева, а сама компания фактически стала государственной (её акции были проданы «Газпрому», более 50% акций которого принадлежит государству). «Собеседник» рассказывает, что известно о новом главе холдинга VK.

Мультимиллионер в 20 лет

Согласно открытым данным, Владимир Кириенко родился в мае 1983 года в Нижнем Новгороде. В 2005 году окончил Государственный университет - Высшую школу экономики (с 2010 г. - Научно-исследовательский университет ВШЭ) по специальности «финансы и кредит» в Москве. Одновременно с учёбой возглавлял совет директоров нижегородской телекомпании «Волга», а также был членом совета директоров банка «Гарантия», созданного его отцом в 1993 году. С 2011 года возглавил совет директоров общества «Капитал».

В сентябре 2016 года Кириенко-младший был назначен старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком». С декабря 2017 года – первый вице-президент ПАО «Ростелеком». Прокремлевские СМИ и Telegram-каналы сообщали, что за время работы в компании Кириенко «показал неплохие результаты», подняв её выручку. «Собеседник» же ранее выяснил, что его годовой доход составлял больше 100 млн рублей. Сын одного из руководителей администрации президента владеет и пакетом акций госкомпании, поэтому вдобавок к зарплате мог рассчитывать и на дивиденды.

У Владимира есть две сестры - Любовь и Надежда. Его отец - Сергей Кириенко был самым молодым главой правительства в истории России - в 35 лет. Сам Кириенко-младший тоже может считаться своего рода рекордсменом. Согласно данным налоговой службы, уже в 20 лет он стал мультимиллионерам.

В базе ФНС, которая в своё время утекла в интернет, есть данные о доходах Владимира. Согласно ним, в 2003 году Кириенко-младший получил 253 млн рублей в инвестиционной компании «Тройка Диалог» (с января 2012 года принадлежит ПАО «Сбербанк России», став Sberbank CIB). А в 2004-м - ещё 150 млн рублей. Его отец, работавший в управделами президента РФ, мог позавидовать такому заработку, ведь его доход составил всего 1,1 млн рублей.