VK - значит Владимир Кириенко. Что известно о новом главе компании, назначению которого так обрадовались боты
Сын Сергея Кириенко уже в 20 лет стал мультимиллионером
В пятницу стало известно, что новым генеральным директором компании VK (ранее - Mail.ru Group) станет сын первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Он сменит на этом посту Бориса Добродеева, а сама компания фактически стала государственной (её акции были проданы «Газпрому», более 50% акций которого принадлежит государству). «Собеседник» рассказывает, что известно о новом главе холдинга VK.
Мультимиллионер в 20 лет
Согласно открытым данным, Владимир Кириенко родился в мае 1983 года в Нижнем Новгороде. В 2005 году окончил Государственный университет - Высшую школу экономики (с 2010 г. - Научно-исследовательский университет ВШЭ) по специальности «финансы и кредит» в Москве. Одновременно с учёбой возглавлял совет директоров нижегородской телекомпании «Волга», а также был членом совета директоров банка «Гарантия», созданного его отцом в 1993 году. С 2011 года возглавил совет директоров общества «Капитал».
В сентябре 2016 года Кириенко-младший был назначен старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком». С декабря 2017 года – первый вице-президент ПАО «Ростелеком». Прокремлевские СМИ и Telegram-каналы сообщали, что за время работы в компании Кириенко «показал неплохие результаты», подняв её выручку. «Собеседник» же ранее выяснил, что его годовой доход составлял больше 100 млн рублей. Сын одного из руководителей администрации президента владеет и пакетом акций госкомпании, поэтому вдобавок к зарплате мог рассчитывать и на дивиденды.
У Владимира есть две сестры - Любовь и Надежда. Его отец - Сергей Кириенко был самым молодым главой правительства в истории России - в 35 лет. Сам Кириенко-младший тоже может считаться своего рода рекордсменом. Согласно данным налоговой службы, уже в 20 лет он стал мультимиллионерам.
В базе ФНС, которая в своё время утекла в интернет, есть данные о доходах Владимира. Согласно ним, в 2003 году Кириенко-младший получил 253 млн рублей в инвестиционной компании «Тройка Диалог» (с января 2012 года принадлежит ПАО «Сбербанк России», став Sberbank CIB). А в 2004-м - ещё 150 млн рублей. Его отец, работавший в управделами президента РФ, мог позавидовать такому заработку, ведь его доход составил всего 1,1 млн рублей.
По данным «Собеседника», в Сочи живут родственники семьи Кириенко. В 2003 году Сергей Кириенко с женой Марией, дочерью Любовью и сыном Владимиром слетали в этот город на отдых, свидетельствуют данные из системы резервирования авиабилетов.
Владимир Кириенко женат. Супруга - Юлия (в девичестве Толмачева). Её брат Евгений работал в АО «НМЖК» – на Нижегородском масложировом комбинате. Основатель комбината Николай Нестеров давно знаком с Кириенко-старшим: ещё в конце 1990-х работал зам. министра сельского хозяйства в его правительстве.
Кириенко-младший ранее являлся учредителем нескольких компаний. Самой прибыльной из них может считаться нижегородское ООО «Лизхолд» - в 2011 году его доход составил 121 млн рублей, вскоре фирма была ликвидирована.
Боты за Кириенко
Новость о назначении сына первого замруководителя администрации президента по-разному встретили в интернете. Критики посчитали, что таким образом VK и принадлежащая ей соцсеть фактически стали государственными. «ВКонтакте» так вообще прошла большой и сложный путь - от вполне независимой соцсети Павла Дурова до компании, за посты в которой против россиян возбуждают уголовные дела, а их переписку читают представители спецслужб.
Нашлись и сторонники назначения Кириенко-младшего. Так, бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин заявил, что именно при нем в Ростелекоме произошёл «разворот от скучного оператора в сторону IT».
— Главный вывод, который можно сделать из этого назначения – новый акционер собирается довольно сильно менять существующий VK и по большому счету действительно перезапускать компанию. Скажу честно, VK очень небезразличная мне компания, - в разных её подразделениях я проработал общим счётом почти 10 лет. Конечно, мне жаль, что Борис Добродеев покидает её. Но приход Кириенко – это очень позитивный сигнал, - написал Лобушкин.
А Ксения Собчак отметила его «крепкий опыт работы» и «управление в генах».
— Можно по-разному относиться к внутренней политике России, но оба Кириенко - крутые менеджеры технократического типа, поэтому это не история про «ещё одно бессмысленное назначение», а про возможный большой успех и результаты, - написала Собчак.
Однако есть и другая категория пользователей, поддержавших назначение Кириенко-младшего. У них практически нет подписчиков в Twitter и друзей во «ВКонтакте», а их комментарии однотипны и похожи.
Боты приходили практически в каждую новость с упоминанием нового гендиректора VK.
На сайте «Ростелекома» Владимир Кириенко по-прежнему значится первым вице-президентом компании.