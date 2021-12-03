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Сегодня, в 14:07

РБК назвал вероятного нового гендиректора VK

Им может стать сын первого заместителя главы администрации президента Кириенко

Фото: pixabay

Новым гендиректором VK после ухода Бориса Добродеева станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к VK. 

Представители Ростелекома и VK отказались комментировать такую информацию. 

Как отмечается, сын первого заместителя главы администрации президента Владимир Кириенко стал вице-президентом «Ростелекома» в сентябре 2016 года, он отвечал за цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах, и запуск мультимедийной платформы Wink.

На сайте Ростелекома говорится, что в настоящее время Кириенко входит в состав органов управления следующих организаций: член совета директоров АО «ЦТВ», член совета директоров ООО «Т2 РТК Холдинг», член совета директоров ООО «Открытая мобильная платформа» , член совета директоров ООО «Вотрон», член совета директоров ООО «Медиа-Телеком».

Ранее сегодня стало известно, что гендиректор VK Борис Добродеев уходит со своего поста и покидает компанию. 

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