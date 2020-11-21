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Коррупция в Эстонии: Экс-министр, возившая детей в школу на служебной машине, пошла под суд

Одно из самых резонансных дел получило развитие. В нем появилась кофеварка, а общая сумма убытков государства теперь оценивается в 7500 евро

Фото: Global Look Press

Майлис Репс

Майлис Репс, занимавшей должность министра образования и науки Эстонии до коррупционного скандала с её участием, предъявлены официальные обвинения. Генпрокуратура считает её виновной в растрате и мошенничестве. Речь идёт о том, что некоторые её личные расходы оплачивало министерство. Оно же оплатило новую кофеварку г-жи Репс.

«Общество не должно терпеть растрату и, менее того, злоупотребление при обращении с государственным имуществом, что приносит вред государству с имущественной точки зрения, в то же время оказывает влияние на репутацию и надёжность всего государственного сектора, — приводит издание Delfi слова прокурора Дениса Часовских. — Действующие правила являются достаточно ясными, чтобы делать различия между своими и государственными нуждами, а также во избежание перекладывания личных расходов на государство».

Прокуратура подсчитала, что за годы своей работы на госслужбе Репс так или иначе вынудила государство заплатить за её личные расходы 7500 евро или почти 640 тысяч в переводе на рубли. Сюда входят ряд случаев, когда министерство оплачивало проживание и перелёты её родных и её самой (по нерабочим вопросам). Также выявлены злоупотребления при праздновании дня рождения Репс в здании ведомства.

Также власти обнаружили мошенническую схему, когда купленная в дом Репс кофеварка каким-то образом оказалась на государственном балансе и заплатило за неё также министерство образования, которое она возглавляла.

Началась же вся эта история с публикации в местной газете, писал «Собеседник»: тогда журналисты решили проследить за машиной министра и выяснили, что служебный транспорт использовался ей, чтобы доставить детей в школу. После этого разгорелся скандал и министру под общественным давлением пришлось сложить с себя полномочия. Она также попросила у граждан прощения за «совмещение роли министра и матери», что она назвала своей «ошибкой».

Истинные масштабы коррупции стали известны только в результате возбуждённого Центральной криминальной полицией уголовного дела.

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