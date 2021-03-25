Прощание с Александром Градским пройдет 1 декабря в театре «Градский холл»

Церемония прощания с народным артистом России Александром Градским состоится в театре «Градский холл» в среду, 1 декабря. Об этом сообщили «Интерфаксу» в театре.

«Предварительно, прощание пройдет в среду, здесь, в театре. Время пока не определено», – рассказал собеседник агентства.

Где именно будет похоронен артист, пока неизвестно.

Александр Градский умер в воскресенье на 73-м году жизни от инфаркта головного мозга.