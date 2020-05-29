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Выпуски «Голоса» на Первом канале с участием Александра Градского продолжатся и после его смерти

Музыкант не бросал шоу, несмотря на болезнь

Фото: Скриншот с Youtube

Первый канал покажет выпуски шоу «Голоса» с участием Александра Градского после смерти наставника. Об этом рассказали в пресс-службе канала изданию «Подъем».

«Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, ещё только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10-й сезон “Голоса” до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время», – сообщили в пресс-службе. 

Как отмечается, несмотря на плохое самочувствие, музыкант не бросил шоу, для него было важно участвовать в подготовке и съёмках новых выпусков. 

«Даже когда съёмочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке», – подчеркнули телевизионщики. 

Народный артист России Александр Градский умер от инфаркта головного мозга ночью 28 ноября, ему было 72 года.

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