Выпуски «Голоса» на Первом канале с участием Александра Градского продолжатся и после его смерти

Первый канал покажет выпуски шоу «Голоса» с участием Александра Градского после смерти наставника. Об этом рассказали в пресс-службе канала изданию «Подъем».

«Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, ещё только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10-й сезон “Голоса” до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время», – сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, несмотря на плохое самочувствие, музыкант не бросил шоу, для него было важно участвовать в подготовке и съёмках новых выпусков.

«Даже когда съёмочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке», – подчеркнули телевизионщики.

Народный артист России Александр Градский умер от инфаркта головного мозга ночью 28 ноября, ему было 72 года.