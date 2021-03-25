Названа причина смерти певца и композитора Александра Градского

Народный артист России Александр Градский умер от инфаркта головного мозга, сообщает «Пятый канал».

Как отмечается, певец скончался ночью 28 ноября не приходя в сознание, он находился в нейрореанимации московской клиники.

За пару дней до этого он был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт, в сентябре он перенес коронавирус.

О смерти Александра Градского стало известно сегодня. На его счету звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос» он являлся художественным руководителем театра «Градский Холл».