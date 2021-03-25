Сегодня ночью умер Александр Градский. В пятницу его госпитализировали с подозрением на инсульт

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался ночью 28 ноября в московской больнице. Ему было 72 года.

Градский чувствовал себя плохо последние несколько недель. Сказывались последствия перенесенной в сентябре коронавирусной инфекции. Он жаловался на постоянные боли в ногах.

В пятницу он уже с трудом передвигался по дому. Он даже попросил близких, чтобы они помогли ему дойти до ванной. Внезапно певцу стало плохо и он потерял сознание. Его госпитализировали с подозрением на инсульт. Но медики оказались бессильны.

То, что Градский последнее время выглядел нездорово, отмечали многие зрители шоу "Голос", где певец был наставником. 72-летний Градский последние передачи сидел в кресле с явно нездоровым цветом лица и подпирал голову - иногда возникало ощущение, что он вот-вот потеряет сознание. Поклонники «Голоса» прекрасно знают характер исполнителя, который за словом в карман не лез. Однако в последнее время Градский говорил короткими фразами и очень тихим и слегка охрипшим голосом. Возле кресла наставника установили вентилятор и убрали платформу перед ним.

Коллеги певца уже выражают соболезнования.

"Какая утрата! Александр, дорогой, как же так. Нереально поверить. Последний из эпохи совести, профессионализма, последний из эпохи души. Я благодарю тебя за благословение, которое ты мне дал. Спасибо огромное, человеческое, за твой могучий талант, достоинство личности, за тепло твоих добрых наставлений! Ты — лучший для меня наставник", - написала в своем Instagram Вика Цыганова.