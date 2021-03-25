Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:25

«Саша уходил тяжело»: стало известно, как умирал Александр Градский

В студию "Голоса" Александра Борисовича привозили на носилках

Фото: стоп-кадр "Голоса"

Знаменитости скорбят из-за ухода Александра Градского. В шоу-бизнесе к нему относились с большим уважением. Свои соболезнования из-за ухода композитора уже выразили многие знаменитости.

- Осознать пока невозможно, - сообщила Лариса Долина. – Ушла целая эпоха.

Потрясен и продюсер Иосиф Пригожин: «Что же это такое? – говорит продюсер. - Что ни день, так грустная новость».

Официальной причиной смерти медики называют инфаркт головного мозга: проще говоря, ишемический инсульт. У Градского произошло нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, из-за затруднения поступления крови одному из отделов. Как правило, это происходит из-за снижения мозгового кровотока или тромбоза.

- Саша уходил тяжело, - сообщил нам коллега Градского, попросивший не называть его имя. – Последние месяцы он просто мучился. Смириться со своим состоянием не мог - он же сильный человек. Перед тем, как попасть в больницу, Саша уже почти ни с кем не общался.  Был очень слаб. Проклятый коронавирус не щадит никого.

После 70-процентного поражения легких Градский с трудом восстанавливался. Мэтру требовалась более длительная реабилитация, но он не мог прервать свой рабочий график. Да и сам не хотел часто бывать в больницах. По словам Анны Калашниковой, к врачам наставник «Голоса» обращался лишь в крайнем случае.

- На съемки «Голоса» его привозили на носилках: дойти самостоятельно до красного кресла он не мог, - продолжает коллега Александра Борисовича. – Все – от участников, работников и других наставников – находились в шоке от этого. Ему все желали здоровья. Он отшучивался... На съемках отдавал себя до конца. После того, как заканчивался выпуск, его вновь перекладывали на носилки и увозили домой. От участия в «Голосе» он отказываться не хотел, потому что очень любил эту программу.

Между тем, знаменитости, с которыми удалось пообщаться нашим корреспондентам, в один голос уверяют: умирать Градский не собирался. Александр Борисович мечтал поставить на ноги своего младшего сына, которому только недавно исполнилось три года. Был уверен: проблемы со здоровьем пройдут.

- Мне кажется, Александр Борисович даже помолодел, когда стал отцом! – еще совсем недавно рассказывал нашим корреспондентам победитель «Голоса» Сергей Волчков. – Мы с ним на постоянной связи. Он мне показывает своих парней, я шлю ему своих девчонок.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Культура и ТВ 2 часа назад

«У нас с Градским была любовь, дружба, притяжение», - Анна Шатилова

Культура и ТВ 4 часа назад

Второй тайм мы уже отыграли

Культура и ТВ 6 часов назад

«Давайте не будем смешивать творчество артиста и его личные взгляды»: коллеги заступились за Сашу Бортич

Шоу-бизнес 7 часов назад

«Саша просто себя не уберег»: Азиза рассказала о главной причине смерти Градского

Культура и ТВ 8 часов назад

Выпуски «Голоса» на Первом канале с участием Александра Градского продолжатся и после его смерти

Шоу-бизнес 9 часов назад

Градский оставил после себя сотни миллионов: за наследство композитора может начаться война

Культура и ТВ 9 часов назад

Названа причина смерти певца и композитора Александра Градского

Культура и ТВ 10 часов назад

Сегодня ночью умер Александр Градский. В пятницу его госпитализировали с подозрением на инсульт

Культура и ТВ 1 день назад

Иван Колесников: «Супруга не смотрит фильмы, где есть мои интимные сцены»

Спорт 1 день назад

Сборная Польши не заинтересована в услугах Черечесова. Он готов возглавить её перед матчем с Россией

Шоу-бизнес 1 день назад

«Врачи делают всё возможное»: появились новые данные о состоянии Градского

Шоу-бизнес 1 день назад

«Страшно смотреть»: Александр Градский две недели пугает зрителей «Голоса» своим видом

Шоу-бизнес 1 день назад

Тёща Моргенштерна: «Следственный комитет нас не беспокоит»

Культура и ТВ 1 день назад

«А-а-а, нельзя ругаться матом!» Екатерина Андреева обвинила «Википедию» в преувеличении её возраста

Шоу-бизнес 1 день назад

«Четыре раза заливала квартиру снизу, но выпившей её никто не видел». Соседи Марины Хлебниковой рассказали о её жизни до трагедии

Культура и ТВ 1 день назад

Большой театр начал выплаты семье погибшего актёра

Культура и ТВ 2 дня назад

«Под запрет попадут «Пираты 20 века», «Война и мир» и «Освобождение»: в сети обсудили законопроект о запрете показа в кино сцен насилия

Культура и ТВ 2 дня назад

Создатели умерли, права отобрали. Друзьям Михаила Горшенёва запрещают играть в созданной ими рок-опере

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика