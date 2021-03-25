«Саша уходил тяжело»: стало известно, как умирал Александр Градский

Знаменитости скорбят из-за ухода Александра Градского. В шоу-бизнесе к нему относились с большим уважением. Свои соболезнования из-за ухода композитора уже выразили многие знаменитости.

- Осознать пока невозможно, - сообщила Лариса Долина. – Ушла целая эпоха.

Потрясен и продюсер Иосиф Пригожин: «Что же это такое? – говорит продюсер. - Что ни день, так грустная новость».

Официальной причиной смерти медики называют инфаркт головного мозга: проще говоря, ишемический инсульт. У Градского произошло нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, из-за затруднения поступления крови одному из отделов. Как правило, это происходит из-за снижения мозгового кровотока или тромбоза.

- Саша уходил тяжело, - сообщил нам коллега Градского, попросивший не называть его имя. – Последние месяцы он просто мучился. Смириться со своим состоянием не мог - он же сильный человек. Перед тем, как попасть в больницу, Саша уже почти ни с кем не общался. Был очень слаб. Проклятый коронавирус не щадит никого.

После 70-процентного поражения легких Градский с трудом восстанавливался. Мэтру требовалась более длительная реабилитация, но он не мог прервать свой рабочий график. Да и сам не хотел часто бывать в больницах. По словам Анны Калашниковой, к врачам наставник «Голоса» обращался лишь в крайнем случае.

- На съемки «Голоса» его привозили на носилках: дойти самостоятельно до красного кресла он не мог, - продолжает коллега Александра Борисовича. – Все – от участников, работников и других наставников – находились в шоке от этого. Ему все желали здоровья. Он отшучивался... На съемках отдавал себя до конца. После того, как заканчивался выпуск, его вновь перекладывали на носилки и увозили домой. От участия в «Голосе» он отказываться не хотел, потому что очень любил эту программу.

Между тем, знаменитости, с которыми удалось пообщаться нашим корреспондентам, в один голос уверяют: умирать Градский не собирался. Александр Борисович мечтал поставить на ноги своего младшего сына, которому только недавно исполнилось три года. Был уверен: проблемы со здоровьем пройдут.

- Мне кажется, Александр Борисович даже помолодел, когда стал отцом! – еще совсем недавно рассказывал нашим корреспондентам победитель «Голоса» Сергей Волчков. – Мы с ним на постоянной связи. Он мне показывает своих парней, я шлю ему своих девчонок.