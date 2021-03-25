Новый штамм COVID-19 «омикрон» добрался до России

Новый опасный штамм коронавируса из южной Африки «омикрон» уже есть в России, об этом заявил сенатор Владимир Круглый, передает РИА Новости.

По словам сенатора, посетившие Египет россияне могут быть источником его распространения.

Круглый призвал закрыть авиасообщение с Египтом, пока не будет подробнее изучена эта версия.

Заразившиеся им уже есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии.

Накануне глава ВОЗ заявил, что новый штамм коронавируса B.1.1.529 может стать заразен, как вариант «дельта» и опасен, как Эбола.

Ранее Британия и Израиль ограничили поездки в африканские страны в связи с обнаружением в них нового штамма COVID-19.