Глава Всемирной медицинской ассоциации: Новый штамм может стать заразен, как «дельта», и опасен, как Эбола

Появление нового штамма «омикрон» — это уже не первый случай, когда мировое сообщество недооценило коронавирус, считает глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери. Сперва, понадеявшись на свои возможности выработать коллективный иммунитет человечество уже допустило появления «дельта»-штамма, более заразной разновидности болезни.

«Теперь мы знаем, что нам придется вакцинировать мир еще долгие годы, — говорит г-н Монтгомери в интервью изданию WAZ. — Мы не должны давать вирусу шанс мутировать, предотвращая все возможные инфекции. Новый южноафриканский вариант — хороший тому пример».

Эксперт заявил, что, несмотря на недостаточную изученность «омикрона», у него есть опасения по поводу этого штамма, а последующие за ним мутации могут стать сравнимы с геморрагической лихорадкой Эбола, которая не только обладает высокой контагинозностью, но и вызывает летальный исход чуть ли не в половине случаев:

«Мы еще ничего не знаем о его опасности, но похоже, что он [«омикрон»] быстро распространяется. Меня очень беспокоит то, что это может привести к такому же заразному, как «дельта», и столь же опасному, как Эбола, варианту. Чем меньше инфекций мы допустим, тем лучше», — констатировал Монтгомери.

Напомним, что, несмотря на решение закрыть границы со странами Южной Африки, вероятные случаи «омикрона» уже зафиксировали в Германии и Чехии.