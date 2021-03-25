Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:02

Глава Всемирной медицинской ассоциации: Новый штамм может стать заразен, как «дельта», и опасен, как Эбола

Он призывает не дать ковиду мутировать, чтобы исключить возникновение ещё худших штаммов, как это произошло с «дельтой» и «омикроном»

Фото: Global Look Press

Франк Ульрих Монтгомери

Появление нового штамма «омикрон» — это уже не первый случай, когда мировое сообщество недооценило коронавирус, считает глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери. Сперва, понадеявшись на свои возможности выработать коллективный иммунитет человечество уже допустило появления «дельта»-штамма, более заразной разновидности болезни.

«Теперь мы знаем, что нам придется вакцинировать мир еще долгие годы, — говорит г-н Монтгомери в интервью изданию WAZ. — Мы не должны давать вирусу шанс мутировать, предотвращая все возможные инфекции. Новый южноафриканский вариант — хороший тому пример».

Эксперт заявил, что, несмотря на недостаточную изученность «омикрона», у него есть опасения по поводу этого штамма, а последующие за ним мутации могут стать сравнимы с геморрагической лихорадкой Эбола, которая не только обладает высокой контагинозностью, но и вызывает летальный исход чуть ли не в половине случаев:

«Мы еще ничего не знаем о его опасности, но похоже, что он [«омикрон»] быстро распространяется. Меня очень беспокоит то, что это может привести к такому же заразному, как «дельта», и столь же опасному, как Эбола, варианту. Чем меньше инфекций мы допустим, тем лучше», — констатировал Монтгомери.

Напомним, что, несмотря на решение закрыть границы со странами Южной Африки, вероятные случаи «омикрона» уже зафиксировали в Германии и Чехии.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Здоровье 50 минут назад

В Великобритании зафиксировано два случая «омикрона». Страна вводит новые ограничения

Лайфстайл 1 час назад

Лайфхак. Как стать магнитом для денег

Здоровье 3 часа назад

В Германии и Чехии заявили о возможных случаях «омикрон»-штамма коронавируса

Здоровье 5 часов назад

Кроме Путина и Гинцбурга назальную вакцину испытали дети её создателей

Здоровье 6 часов назад

В России 1239 летальных исходов ковида за сутки и почти 34 тысячи новых заражений

Здоровье 21 час назад

Новому штамму коронавируса дали название – омикрон. Это греческая буква О

Здоровье 22 часа назад

Россия закрывается от нескольких стран, чтобы избежать завоза нового штамма коронавируса

Здоровье 1 день назад

«Отправил Дельту к праотцам»: Генетик об африканском штамме, испугавшем Европу и ВОЗ

Лайфстайл 1 день назад

Еще не человек, но уже не совсем робот. Обзор самых невероятных киборгов современности

Здоровье 1 день назад

ЕС решил закрыться от части Африки из-за нового штамма ковида. Это уже сделали Британия, Израиль и Сингапур

Здоровье 1 день назад

Беглов пообещал питерцам коллективный иммунитет на Новый год

Здоровье 1 день назад

В Самаре за 5,5 млн просят усовершенствовать систему поиска депрессивных детей в соцсетях

Здоровье 2 дня назад

«Вот и до детей добрались…» В сети оценили появление «Спутника М» для подростков

Лайфстайл 2 дня назад

Как выбрать врача по интернет-отзывам

Лайфстайл 2 дня назад

Что изменилось в правилах взыскания алиментов?

Здоровье 2 дня назад

Носить маску всем! Глава ВОЗ предупредил о «ложном чувстве безопасности» вакцинированных граждан

Здоровье 2 дня назад

В России почти 34 тысячи зараженных и 1 238 смертей от ковида за сутки

Лайфстайл 2 дня назад

Ореховая плантация на подоконнике. Как вырастить арахис у себя дома

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика