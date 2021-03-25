«Отправил Дельту к праотцам»: Генетик об африканском штамме, испугавшем Европу и ВОЗ

Появившийся в ЮАР новый штамм коронавируса В.1.1.529, которому ещё не успели присвоить собственную букву греческого алфавита, стремительно набирает обороты в странах на юге Африки, вытесняя «Дельта»-штамм, хотя до сих пор он считался наиболее заразной из разновидностей ковида. Авиасообщение со странами региона уже закрыли Великобритания, Германия, Италия, Сингапур и Израиль. На очереди ЕС, где этот вопрос поставит Еврокомиссия.

По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, в отличие от других мутаций, которыми уже неоднократно пугали россиян федеральные СМИ, в данном случае, всё может быть довольно серьезно. Он объясняет, что уже спустя три недели с момента его первого появления, в ЮАР, в районе Гаутенг у заболевших уже фиксируют только его, а не «дельту»:

«Технически это может означать, что новый штамм примерно в 5 раз заразнее Дельты, — объясняет ученый изданию «Доктор Питер». — Он затмил и отправил Дельту к праотцам за считанные недели».

По предварительным данным можно утверждать, что В.1.1.529, в отличие от других разновидностей, способен обходить антитела и быстро передаваться от человека к человеку — предыдущие версии вируса, как правило, могли делать либо одно, либо другое. К примеру, «дельта» передавался куда быстрее остальных, поэтому вытеснил даже штаммы, которые могли обходить имунную защиту. При этом, каким образом новый штамм приобрел способность быстро распространяться после большого количества мутаций, до сих пор остается загадкой.

«Все мутации не обходятся вирусу даром, большинство из них мешает нормальной работе шипов вируса. И получается малозаразный вариант, — рассуждает эксперт. — Этот вирус [В.1.1.529] из организма хронического больного, наверняка со СПИДом. При этом мутаций в S-белке у него огромное количество, что, по идее, должно снижать его заразность. Но этот штамм, очевидно, придумал какой-то принципиально новый способ подстегнуть заразность, потому что распространяется он с нешуточной скоростью».

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения пока не представила своего заключения относительно В.1.1.529 — экстренное совещание о нем должно пройти только сегодня. Глава Минздравов Великобритании пока также говорит, что не располагает достаточным количеством данных для анализа, но выражает озабоченность теми сведениями, которые имеются у британских ученых.