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ЕС решил закрыться от части Африки из-за нового штамма ковида. Это уже сделали Британия, Израиль и Сингапур

«Мы знаем об этом штамме недостаточно, никто не знает»: Западные и не только страны спешат закрыться от потенциально более опасной разновидности болезни

Фото: Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Появление в южной части Африки нового штамма коронавируса B.1.1.529, который вызывает опасения у специалистов, уже вынудило Сингапур и Великобританию приостановить авиасообщение с шестью странами региона: Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Мозамбиком, Намибией, ЮАР и Эсватини. То же предложит сделать Евросоюзу Еврокомиссия, сообщает её председатель Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия предложит, в тесной координации с государствами-членами, применить экстренный тормоз и прекратить авиаперелеты из южного региона Африки», — пишет она в своем Twitter.

При этом некоторые страны ЕС уже приостановили авиасообщение с южными государствами Африки. Как пишет Euronews, это сделали Германия и Италия.

Новый штамм ковида, получивший название B.1.1.529 уже был выявлен в Ботсване и ЮАР. В Гонконге его выявили у туриста из ЮАР. Пока почти никаких данных о нем нет, известно лишь, что он содержит значительно больше мутаций, чем ранее известные разновидности болезни. Сегодня эксперты ВОЗ собираются на экстренную конференцию, чтобы обсудить новый штамм и, если понадобиться, выделить ему отдельную букву греческого алфавита.

https://tass.ru/obschestvo/13030703 говорит, что ученые крайне обеспокоены появлением этой разновидности болезни, но данных по нему пока мало:

«Я скажу, что мы знаем об этом штамме недостаточно, никто не знает».
«За выходные учёные лучше изучат этот вариант и дадут нам больше информации, мы сможем лучше подготовиться», — говорит его коллега из ЮАР Джозеф Паахла.

При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев, занимающийся распространением «Спутника V», уже заверил, что российская вакцина может быть «быстро» адаптирована к новому штамму.

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