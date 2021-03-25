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Сколько еще сезонов в этом ковидном сериале? Новый штамм коронавируса, выявленный в Южной Африке, до России пока не дошел

Мутировавший вирус официально обнаружен у десяти больных. В реальности их, возможно, гораздо больше

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Фото: @Pixabay

Британские ученые обнаружили в Ботсване новый штамм коронавируса, еще более опасного чем «дельта» – В.1.1.529. Он содержит рекордное число мутаций, а значит, устойчив к вакцинам и легко передается. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На данный момент выявлены десять случаев заражения этим штаммом в трех странах – ЮАР, Гонконге и Ботсване.

Роспотребнадзор утверждает, что в России новый штамм пока не обнаружен, но его появление вполне возможно.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сказал, что эффективность вакцин в этом случае может быть снижена, но защита останется. Ученый уверен, что российские тест-системы на COVID-19 способны выявить новый штамм коронавируса с 32 мутациями.

«Тест-системы на коронавирус, которые применяются в России, способны выявить данный вариант, так как практически все разработчики тестов стараются избегать использования в качестве мишени гена S-белка», — сказал Хафизов в беседе с «РИА Новости».

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